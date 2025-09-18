Flybondi vuelve a Asunción y este será su precio especial por lanzamiento

Desde el lunes 1 de diciembre próximo se espera que la aerolínea “lowcost” Flybondi restablezca nuevamente una conexión entre Asunción y Buenos Aires, capital de Argentina, con un vuelo diario.
Esta ruta sería la segunda conexión entre ambos países, ya que la empresa también cuenta con un traslado Encarnación - Buenos Aires.
Asimismo, los despegues desde Asunción serían a las 04:45 con una llegada prevista a Buenos Aires a las 06:40, mientras que desde el vecino país al nuestro el vuelo será a las 00:30 con un arribo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 02:25.
Precio promocional de Flybondi
Según la empresa, los tickets -ida y vuelta- ya se encuentran disponibles en su página web con un precio desde 184 dólares -G. 1.300.000 aproximadamente- por una promoción especial de lanzamiento especial de lanzamiento.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Flybondi retorna a Paraguay con vuelos para Encarnación-Buenos Aires