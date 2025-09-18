Economía

Flybondi vuelve a Asunción y este será su precio especial por lanzamiento

La aerolínea argentina Flybondi anunció que volverá a conectar a Asunción con Buenos Aires mediante un vuelo diario desde diciembre. ¿Cuánto costará el ticket? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 18:45
Un avión de Flybondi.
Desde el lunes 1 de diciembre próximo se espera que la aerolínea “lowcost” Flybondi restablezca nuevamente una conexión entre Asunción y Buenos Aires, capital de Argentina, con un vuelo diario.

Esta ruta sería la segunda conexión entre ambos países, ya que la empresa también cuenta con un traslado Encarnación - Buenos Aires.

Asimismo, los despegues desde Asunción serían a las 04:45 con una llegada prevista a Buenos Aires a las 06:40, mientras que desde el vecino país al nuestro el vuelo será a las 00:30 con un arribo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 02:25.

Precio promocional de Flybondi

Según la empresa, los tickets -ida y vuelta- ya se encuentran disponibles en su página web con un precio desde 184 dólares -G. 1.300.000 aproximadamente- por una promoción especial de lanzamiento especial de lanzamiento.

