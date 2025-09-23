Itaipú: El vicepresidente visitó futura planta solar

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, observó las tareas de instalación del primer conjunto de flotadores y de paneles solares bifaciales del país. En esta fase lanzaron al embalse 1.144 paneles de 705 vatios cada uno, montados sobre estructuras de aluminio de alta resistencia.

El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, explicó que el montaje consiste en unir los distintos tipos de flotadores y colocar los paneles solares sobre ellos, formando segmentos que posteriormente son empujados al agua. Agregó que esta primera fase de la planta contempla el montaje de 1.584 paneles solares bifaciales sobre 4.199 flotadores. Cada panel tiene una vida útil estimada de 30 años y está diseñado para soportar condiciones climáticas extremas.

Zacarías añadió que la planta generará una potencia instalada de 1.105,44 kilovatios pico (kWp).

Acompañó a la comitiva el superintendente de Energías Renovables de Itaipú, Pedro Domaniczky, quien destacó que los trabajadores recibieron capacitación técnica previa para familiarizarse con las piezas y procedimientos de ensamblaje. Acotó que cada etapa del proyecto permite optimizar los tiempos y ganar experiencia para los próximos lanzamientos.

Los trabajos incluyen también obras civiles y el tendido de cables de media tensión para conectar la estructura flotante con la sala de celdas, etapa que se encuentra ya en estado avanzado. Participaron del recorrido también los directores Julio Paredes (Coordinación), Magnolia Mendoza (Jurídica) y Justino Abraham (Administrativa).