“Paraguayo como vos”, la campaña que visibiliza a las marcas nacionales

La campaña “Paraguayo como Vos” es una iniciativa impulsada por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven) en alianza con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

La campaña, que ya está en marcha y tendrán una duración de un mes, busca mostrar a la gente cuáles son los productos con sello nacional. Francisco Martino, presidente de la UIP Joven, explicó que el objetivo de impulsar esta iniciativa responde a que, durante años, muchas personas no sabían que los productos que consumían eran paraguayos.

Origen del producto

“Después de tantos años de realizar la campaña, la gente ya conoce el origen del producto e incluso el encontrar el sello nacional en las góndolas indicando que ‘son paraguayo como vos’ destaca el trabajo productivo e industrial del Paraguay”, explicó.

Señaló que todos los años, se busca con esta campaña que consumir lo nacional sea una “cultura”, mostrar las marcas que elabora la el país, que tengan un lugar especial en las góndolas y que se destaquen de los productos importados.

Manifestó que también se expanden a otros rubros, llegando a los combustibles, en ropas y la idea de que también se pueda llegar a farmacias. “Estamos tratando de expandir la campaña, debido que los productos nacionales se encuentran en todos los rubros, no solamente en supermercados.

Más imparable que nunca

Con el lema “Más imparable que nunca”, la campaña ya está en marcha se llevarán adelante activaciones en puntos de venta, promociones especiales, contenidos audiovisuales, alianzas estratégicas y nuevas herramientas de visibilidad para los productos nacionales.

Por su parte, Gustavo Lezcano, presidente de la Capasu indicó que el sector es puente entre los productores y los consumidores, garantizando productos de calidad al mejor precio. “Hoy, casi el 80% de lo que se consume es de origen nacional, y eso habla del esfuerzo y la capacidad de nuestra industria”, apuntó.

Está edición que arrancó este jueves 25 de septiembre se extenderá hasta el 25 de octubre en todo el país. Además, para la ocasión se presentó además una identidad visual renovada que estará presente en góndolas y espacios estratégicos de venta. A través de una señalética diferenciada, los consumidores podrán identificar fácilmente los productos adheridos a la campaña.

