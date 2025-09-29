Itaipú: Culmina instalación de los paneles solares flotantes en el embalse

Un importante avance en el proceso de implantación del primer sistema de generación de energía fotovoltaica del país, fue la culminación de instalación de los paneles solares flotantes, encarado por las asesorías de Energías Renovables de ambas márgenes (lado paraguayo y brasileño) de Itaipú. Así lo calificó la binacional al informar sobre el término de estos trabajos.

“En las últimas horas de la tarde del viernes 26/09 fue colocado en su posición definitiva el último segmento de flotadores lanzado al reservorio de la Central”, detallaron.

Cada panel, con una potencia de 705 vatios y una vida útil estimada de 30 años, está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas.

Una vez operativa, la planta generará una potencia instalada de 1.105,44 kilovatios pico (kWp). “Esta primera etapa es una de las más importantes del proyecto antes de la operación de la planta, consistente en el posicionamiento y anclaje de los paneles solares”, explicaron. Posteriormente, se inicia la fase de conexión y pruebas de operación y funcionamiento.

Resaltaron que el proyecto binacional, liderado por las asesorías de Energías Renovables, avanza conforme al cronograma previsto: a principios de agosto se instalaron los anclajes y el 10 de setiembre comenzó la colocación del primer conjunto de flotadores.

Para octubre está prevista la inauguración de la obra, que fue adjudicada en febrero de este año al consorcio Sunlution–Luxacril para la ejecución del proyecto, con una oferta de US$ 854.516, un 11,7% inferior al presupuesto referencial, según dijeron en su momento.

“La tecnología utilizada permite una mayor eficiencia en la generación solar y contribuye a reducir la evaporación del agua del embalse, sin afectar el ecosistema acuático, dado que ocupa solo una mínima porción de la superficie del lago”, indicaron.

La planta será monitoreada mediante sistemas de control hídrico que garantizarán su sostenibilidad y bajo impacto ambiental.

Los trabajos incluyen además obras civiles y el tendido de cables de media tensión para conectar la estructura flotante con la sala de celdas, etapa que se encuentra en estado avanzado.