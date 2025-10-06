Alberdi florece con el turismo de compras

Comerciantes locales celebran el repunte económico que vive la ciudad luego de los años difíciles de la pandemia, gracias al constante flujo de turistas de compras que cruzan el río desde distintas provincias de la Argentina y también desde otros puntos del país.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, Miguel Vázquez, destacó que el movimiento de visitantes ha crecido de manera sostenida en el último año, aunque reconoció que a finales de septiembre se registró una leve disminución debido a la baja cotización del peso argentino frente al guaraní.

“A pesar de esa leve merma, seguimos recibiendo compradores de todas partes del país, lo que demuestra la confianza y el atractivo que mantiene Alberdi”, expresó Vázquez.

El dirigente recordó que octubre marca el inicio de la temporada alta, período en el que se registra la mayor cantidad de visitantes.

“Vienen personas del departamento Central, de Asunción, de Misiones, de Encarnación y hasta de Ciudad del Este. Tenemos cinco meses de temporada alta porque la gente cobra aguinaldo y salen de vacaciones. Los argentinos, cuando no pueden viajar al exterior, aprovechan para visitar las ciudades de frontera y hacer compras”, señaló.

Vázquez resaltó además que la política comercial aplicada en Alberdi es clave para mantener su competitividad.

“El porcentaje que se agrega a la mercadería es mínimo, de un 10% a 15% sobre cualquier artículo, lo que hace que el mercado alberdeño sea más atractivo y económico que en el resto del país”, enfatizó.

El comerciante mencionó que los productos electrónicos, electrodomésticos, cubiertas y prendas de vestir se encuentran entre los preferidos por los visitantes.

Por su parte, turistas provenientes de las provincias de Formosa y Corrientes destacaron la diferencia de precios y la buena atención que reciben en la ciudad.

“Vinimos toda la familia e hicimos 300 kilómetros para llegar hasta aquí por los precios que tienen. Aquí está más barato y hay buena calidad”, comentó Silvia Maciel, de la ciudad de Empedrado, provincia de Corrientes.

Los comerciantes celebran este renacer económico, que devuelve vitalidad a la zona comercial y esperanza a los pequeños emprendedores que resistieron los años más duros de la pandemia.