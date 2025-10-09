Comerciantes piden analizar con prudencia “Zona Franca” en la frontera argentina con Encarnación

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), Conrado Kiener, expresó que siguen con cautela la implementación de la ampliación de la “Zona Franca”, que se extenderá a la ciudad de Posadas (Argentina), vecina de Encarnación. La medida es implementada por el gobierno argentino para fijar un sitio en el que se encontrarán productos de importación libres de impuestos.

El Ministerio de Economía de Argentina emitió la resolución 1449/25, por la que se aprueba la extensión de esta “Zona Franca”, que anteriormente regía solamente en Iguazú, pero que también afectará a Posadas y Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones.

Según Kiener, en Iguazú opera un Free Shop, por lo que presumen que se podría trasladar la misma modalidad a esta zona colindante con Encarnación. Si bien gran parte del comercio depende del turismo de compras, estiman que el público objetivo de esta modalidad es diferente al que viene a hacer compras en la región.

No obstante, manifestaron que están analizando los posibles impactos y medidas que se pueden adoptar desde este lado de la frontera para mitigar las posibles consecuencias. Indican que es necesario fortalecer el consumo interno en la región como medida principal.

Fortalecer el comercio

Según el titular del gremio de comerciantes, una medida necesaria para mitigar los posibles impactos de la fluctuante economía del vecino país es el fortalecimiento de la circulación interna del comercio. “Hay muchas otras ciudades que viven y prosperan del comercio, que no están en la frontera, pero su economía florece”, indicó.

Es necesaria la presencia activa del Estado para fomentar los emprendimientos a nivel local, refirió. Existe un “largo trecho”, según Kiener, para lograr cambiar la dependencia económica hacia una base centrada en el consumidor local, pero sostuvo que esta transición es necesaria.

Además, sobre la medida explicó que es una decisión natural y soberana del vecino país. “No es competencia desleal, porque están en su derecho de adoptar las medidas que más les convengan; incluso, si nos vemos afectados, podríamos pensar en instalar zonas francas en Encarnación”, apuntó.

¿Qué es la “Zona Franca”?

Es un área geográfica delimitada donde la mercadería extranjera puede ingresar y ser almacenada, procesada o comercializada sin pagar tributos de importación (como IVA y aranceles) ni estar sujeta a las prohibiciones económicas del territorio aduanero general, siempre y cuando se destinen a la exportación o cumplan con normativas especiales.

Estas zonas funcionan como herramientas para impulsar el comercio internacional, la inversión y la generación de empleo, permitiendo a las empresas mejorar su competitividad y agregar valor a las cadenas productivas.

La Zona Franca Puerto Iguazú (ZFPI), con una superficie de 42 hectáreas, es un territorio extra aduanero donde las mercaderías que ingresan y permanecen dentro de sus límites están exentas del pago de impuestos, derechos a la importación y a la exportación, hasta su destinación definitiva.

La ZFPI en Argentina fue impulsada a fines de la década de 1990, con un pedido formal realizado en 1998 por un gestor al entonces presidente Carlos Menem.