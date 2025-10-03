Reclamos por pésimo estado de la ruta D022 en Itapúa

El jefe comunal de San Cosme y Damián (Itapúa), Juan Santacruz (ANR), reiteró el pedido a las autoridades del Gobierno Nacional de acciones urgentes para la reparación de la ruta D022, que conecta el distrito con Ayolas, del departamento de Misiones. Según él, esta situación pone en peligro a los habitantes y turistas, afectando también el desarrollo económico del distrito.

Santacruz mencionó que hace aproximadamente tres meses se reunieron con la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para presentar una nota y un pedido formal.

Sin embargo, recibieron una resolución que desentendía al ministerio de la responsabilidad sobre la ruta. “Para nosotros fue una sorpresa recibir una resolución de parte del Ministerio de Obras Públicas alegando que ellos se desentienden de la ruta D022, de la ruta 1 hasta Ayolas”, indicó.

Refirió que, para el MOPC, ese tramo de ruta estaría a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a pesar de que figura como una ruta distrital que es competencia del MOPC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Gastronomía y tradición de las colectividades brillan en la Capital Nacional de los Inmigrantes

Una vía peligrosa

El mal estado de la ruta afecta directamente la seguridad de los residentes y turistas. También perjudica al turismo, ya que no permite el ingreso de ómnibus y dificulta la llegada de visitantes. “El tramo desde el primer control, que es de San Cosme y Damián a Ayolas, es peligrosísimo y ya hubo muertes inclusive”, sostuvo Santacruz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

San Cosme y Damián es uno de los mejores pueblos turísticos a nivel mundial, por lo que el buen estado de la infraestructura es crucial para mantener este estatus y beneficiar económicamente a la población.

“En un año llegamos a más de 28.000 visitantes en nuestro pueblo y queremos sostener eso porque también económicamente le viene muy bien a los habitantes de acá”, refirió el intendente.

Lea más: Presentaron proyecto para clonar histórico kurupa’y de Encarnación

Ruta D022

La ruta D022 conecta el empalme con la ruta PY06, en el distrito de Coronel Bogado, atraviesa San Cosme y Damián y termina en Ayolas, en el departamento de Misiones. Consta de 71 kilómetros de camino pavimentado, sin banquina en grandes partes del tramo.

El tramo que se encuentra en peor estado se extiende por más de 30 km, entre el centro de San Cosme y la compañía Atinguy, en cercanías de la frontera con el departamento de Misiones.

La ruta bordea el río Paraná y tiene puestos de control de la Entidad Binacional Yacyretá, debido a que se encuentra próxima al embalse del río y cercana a la central hidroeléctrica.