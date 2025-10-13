Avanza el cableado subterráneo de la ANDE: ¿cuándo se prevé inaugurar?

El proyecto —que forma parte de la Obra de Infraestructuras Subterráneas Avanzadas en Redes de Energía y Sistemas de Iluminación LED— es ejecutado por la ANDE y sus contratistas sobre la calle Presidente Franco, entre Antequera y Hernandarias. La intervención busca modernizar el sistema eléctrico y de telecomunicaciones del centro histórico, mejorar la seguridad y el paisaje urbano, y reducir las interrupciones del suministro.

Según el Ing. Ernesto Rodríguez, jefe del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la ANDE, actualmente se avanza en la etapa electromecánica, tras haberse concluido varios tramos de obras civiles que ya se encuentran habilitados para el tendido subterráneo de fibra óptica (FO).

“El trabajo se realiza de manera ordenada y coordinada con las empresas proveedoras de servicios de fibra óptica, con el fin de evitar molestias a los ciudadanos, tanto a los peatones como a los automovilistas”, explicó Rodríguez.

Durante una jornada técnica realizada el 19 de septiembre, funcionarios de la ANDE encabezados por Rodríguez recorrieron junto con representantes de las empresas de telecomunicaciones los sectores donde se ejecutan las obras, para planificar las tareas conjuntas.

A nivel país, la ANDE mantiene contratos con unas 170 empresas que arriendan sus estructuras en zonas donde se implementan redes subterráneas. En el caso específico del microcentro asunceno, se estima que unas 10 empresas seguirán utilizando los ductos, una vez concluidas las adecuaciones.

El sistema instalado en la calle Presidente Franco incluye 4 ductos para baja tensión (BT), 9 para media tensión (MT) y 3 para fibra óptica propia (FO) de la ANDE, además de 9 ductos destinados a las empresas de telecomunicaciones. Todos los conductos son del tipo PEAD (Polietileno de Alta Densidad), completamente independientes entre sí, con cámaras de inspección diferenciadas para cada red.

Rodríguez destacó que esta tecnología permitirá mayor confiabilidad y eficiencia en el suministro eléctrico y en la transmisión de datos, además de reducir riesgos y mejorar la estética urbana del microcentro.

“Para las fiestas navideñas, todos los paraguayos estaremos disfrutando de caminatas nocturnas libres de cables aéreos y con iluminación LED de tecnología punta en esa zona”, afirmó el ingeniero.

Agregó que la ANDE avanza con la ejecución de las obras para garantizar un suministro eléctrico de mayor calidad y eficiencia.

<b>Tres grandes zonas de obras</b>

Los trabajos del cableado subterráneo en el microcentro capitalino están divididos en tres grandes zonas: la primera está a cargo de Tecno Electric SA, cuyos trabajos van desde la calle Antequera hasta Nuestra Señora de la Asunción. La segunda zona se extiende desde Nuestra Señora de la Asunción hasta O’Leary, y es responsabilidad del Consorcio TMT Proel II. Asimismo, la tercera zona va desde O’Leary hasta Hernandarias, y está a cargo del Consorcio Cono Vitex, con trabajos activos entre Ayolas y Colón.