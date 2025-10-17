5G: Conatel adjudicó a firma cuyo apoderado fue imputado por estafa

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, otorgó la licencia 5G a la firma salteña Nubicom Paraguay S.A. sin contar con la certeza de que la empresa cumplió con uno de los requisitos del pliego, que es la de acreditar al menos 100.000 clientes en Argentina, como señaló inicialmente en una declaración jurada y luego mediante un “acta notarial”.

Pese a los indicios de que la compañía habría presentado información falsa, el ente regulador decidió igualmente adjudicarle la licencia, evitando ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta presentada por la empresa, que corresponde a Ueno Bank, por un monto de 75.000 dólares.

También se supo, ahora, que el apoderado de Nubicom en Paraguay es el abogado Tadeo Molinas Chaparro, quien en diciembre 2024 fue imputado por presuntos hechos de estafa en perjuicio a una sociedad anónima que se dedica a otorgar créditos y préstamos, según publicaciones periodísticas. Además, Molinas Chaparro tendría cercanía con el grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, el mismo banco que otorgó la garantía de la firma salteña.

Consultado sobre este punto, el Ing. Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel y uno de los evaluadores de las ofertas en la licitación 5G, confirmó lo siguiente: “He visto ese nombre dentro de la documentación; es uno de los apoderados de la empresa. De hecho, estuvo presente en el acto de presentación de las solicitudes el 8 de agosto pasado. También figura el señor Emmanuel Salinas. No conozco personalmente a Molinas Chaparro, pero sí vi su nombre documentalmente”.

Al insistírsele sobre la relación con Ueno Bank, Martínez dijo desconocer cualquier vínculo.

¿Por qué no ejecutaron la garantía de Ueno Bank?

En caso de comprobarse que una empresa mintió o incumplió el pliego, Conatel debía ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, en este caso, de 75.000 dólares. Consultado por qué no se hizo, Martínez respondió: “Quiero ser muy concreto y no entrar en especulaciones. Si se verificase un incumplimiento comprobado de cualquier disposición del pliego, automáticamente Conatel procedería a no otorgar la licencia y a ejecutar las garantías, sea del banco que sea”, expresó.

Añadió que AMX Paraguay (Claro) presentó una garantía del banco GNB y que “de ninguna manera se hace diferencia entre bancos”. “Para nosotros es totalmente indistinto qué banco presente la garantía; no tenemos ningún compromiso ni vinculación”, aseguró.

Lo cierto es que el propio Martínez admitió que Conatel no pudo verificar directamente la cantidad de clientes de Nubicom en Argentina, debido a las restricciones legales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Finalmente, el ente aceptó un acta notarial en la que un escribano “certificó” que la empresa cumplía con el requisito de los 100.000 clientes.

Sobre la composición accionaria, Martínez reiteró que la sociedad paraguaya está integrada por Nubicom SRL como accionista mayoritario y Emanuel Salinas, de nacionalidad argentina, como minoritario. La dirección de la firma en el país es Aviadores del Chaco N° 2050, Edificio World Trade Center, Torre 1, Piso 2, Lado B, según contó.

¿Qué pasará si la Contraloría detecta irregularidades?

Consultado qué ocurriría si la Contraloría General de la República (CGR) dictamina que la licitación presenta irregularidades, Martínez respondió que, al ser un ente sujeto a control, Conatel deberá tomar medidas en caso de detectarse incumplimientos del pliego.

“En este momento, la empresa ya tiene el otorgamiento de la licencia, pero si se comprueba un incumplimiento, el procedimiento sería abrir un sumario administrativo para cancelar la licencia. La Ley de Telecomunicaciones prevé la figura de cancelación del título habilitante. Si se detecta un incumplimiento, sin ninguna duda se aplicarán las sanciones correspondientes”, aseguró.