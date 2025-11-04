Itaipú: caen este año los pagos por cesión de energía

Entre enero y octubre del ejercicio en curso, el sistema brasileño, a través de Itaipú, remesó al Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país US$ 143.914.500, pero en 2024 envió US$ 191.093.300, US$ 47.178.800 menos (-24,7%).

Si englobamos toda la suma remesada desde la entidad, veremos que la merma fue del 13,6%, según los datos de la Dirección Técnica. US$ 461.772.000 en 2024 y USS 398.837.900 en el presente ejercicio.

En otras palabras, entre enero y octubre últimos, desde Itaipú remesaron al Paraguay US$ 62.934.800 menos (-13,6%).

Las remesas en cuestión, además de los pagos por energía cedida, que no forman parte del costo de producción de Itaipú, involucran otros beneficios que figuran en el Anexo C del Tratado, tales como los Royalties, y los pagos a la ANDE por Resarcimiento y por Utilidad por el capital que integró para la conformación de la entidad binacional Itaipú.

También se contrajeron las remesas por Royalties

En lo concerniente a los Royalties, que integran el costo del servicio de la binacional, también hubo una reducción entre enero y octubre de este año respecto al mismo lapso de 2024.

Según los informes oficiales, la entidad binacional pagó este año por Royaltíes, US$ 207.375.300, en tanto que el año pasado (enero-octubre) abonó US$ 222.563.600, US$ 15.016.300 más que en 2025.

En cuanto a los beneficios de la ANDE, este año recibió US$ 48.113.100 dólares, contra US$ 47.375.400 (-1,5%). Aclaremos que la utilidad se ajusta a un esquema anual de pagos, en tanto que el Resarcimiento es mensual.