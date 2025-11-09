ANDE supera meta de potencia instalada y registra avances

La reunión mensual se realizó en Ciudad del Este el viernes último, encabezada por el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa. Estuvieron presentes el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón, el director de gestión regional, Ing. Jorge Barrios, y los jefes de divisiones de ambas dependencias. El encuentro tuvo como foco la presentación de los resultados institucionales más recientes, destacándose el cumplimiento y la superación de varios objetivos estratégicos diseñados para fortalecer el sistema eléctrico y beneficiar a la ciudadanía.

Uno de los principales logros se registró en el eje de aumento de potencia. La institución alcanzó un total de 429.000 kVA, superando la meta que había sido fijada en 425.000 kVA para el año 2025.

En el ámbito de la infraestructura, se reportó un alto nivel de progreso en el mantenimiento integral de alimentadores de 23.000 Voltios, con 301 trabajos ya completados. Esta cifra representa un avance del 90% respecto a la meta anual prevista.

Lea más: ANDE: ¿ahorro de G. 43.000 o aumento de G. 6,8 millones?

Asimismo, el plan de modernización de redes eléctricas tiene una ejecución de 708 kilómetros de cambio de conductores desnudos por protegidos, alcanzando un 97% de cumplimiento en este objetivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a la gestión económica, se informó que el índice de morosidad experimentó una reducción del 3,22%, cerrando el mes de octubre en 18,82% frente al valor registrado al cierre del año 2024. Estas reuniones tienen el propósito de asegurar una gestión eficiente, sostienen desde la ANDE.