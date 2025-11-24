¿Se puede reducir en Paraguay la huella de carbono en las rutas? Esto discutieron en el congreso CILA 2025

El XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA) se realizó del lunes 17 al viernes 21 de noviembre en Asunción, con la participación de especialistas de más de 20 países. Durante el encuentro se debatió sobre el rendimiento y la vida útil de los pavimentos, se compartieron experiencias y se presentaron alternativas para mejorar la calidad y la sostenibilidad de las rutas.

En ese marco, el ingeniero y arquitecto Miguel Caso Flórez explicó que Paraguay ya está aplicando avances para disminuir la huella ambiental, aunque aún se requiere seguir impulsando estas tecnologías. Las medidas se implementan pese al déficit de caminos pavimentados en nuestro país, ya que solo el 13,5% de la red vial es asfaltada, de acuerdo a datos de la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC).

Avances en pavimentos

Entre estos avances mencionó el pavimento asfáltico recuperado (RAP), que consiste en reutilizar el material existente tras someterlo a un proceso de fresado y rejuvenecimiento que le devuelve elasticidad.

Indicó que normalmente se usa hasta un 15% de RAP en las mezclas, algunas industrias ya alcanzan el 25% y, en el futuro, incluso podría pensarse en llegar al 100%. “El desafío es incrementar el porcentaje de RAP que se incorpora a la mezcla (...) Y debemos convertirlo en rentable mediante subvenciones públicas, bonos de carbono u otros mecanismos financieros que impulsen su uso”, señaló.

Añadió que muchas veces el avance no depende del mercado, sino de la reglamentación, por lo que se deben actualizar las normas para permitir su aplicación.

El especialista también resaltó la introducción en América Latina y en Paraguay de las mezclas semicalientes, una tecnología que reduce el consumo energético gracias a aditivos que permiten trabajar el asfalto a temperaturas de 90 a 100°C, en lugar de los más de 130°C convencionales.

“Usamos menos energía, la huella es más baja y damos más confort a los operarios que trabajan con materiales a altas temperaturas”, explicó.

Además, mencionó la importancia de incorporar materiales provenientes de la economía circular, como plásticos reciclados y polvo de neumáticos, innovaciones poco extendidas y que aún tienen el desafío de pasar del laboratorio a la carretera.

Huella de carbono, principalmente de vehículos

Aclaró que la mayor parte de la huella de carbono del sector vial, entre 98% y 99%, proviene de los vehículos, mientras que la infraestructura representa apenas 1% a 2%. Pero subrayó que las decisiones de infraestructura sí pueden influir significativamente en la reducción de emisiones.

Como ejemplo citó los carriles exclusivos para transporte público, donde el kilómetro-pasajero es mucho más eficiente que el vehículo particular, así como las vías para vehículos eléctricos y tecnologías que pronto llegarán a la región, como la recarga dinámica por inducción en pavimentos electrificados. “Ya hay tranvías que funcionan así, por inducción”, mencionó.

Estos temas vinculados al impacto ambiental fueron parte del CILA 2025, realizado del 17 al 21 de noviembre en la Conmebol, donde especialistas de la región debatieron sobre infraestructura vial, pavimentación, tecnología y gestión de carreteras. La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) apoyó el encuentro, así como Obras Públicas y gremios de la construcción de Paraguay (Cavialpa, Capaco, CPI, CPC).

Otro de los ejes abordados fue el cambio que se está dando en las técnicas de auscultación de rutas, que son los procesos para la evaluación del estado y comportamiento del pavimento sin tener que destruirlo. Caso contó que el sector empieza a aprovechar los datos generados por vehículos equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor, cada vez más comunes en Europa, Estados Unidos, Japón, Corea y otros países.

Cuentan con sensores de fricción, vibración, presión, cámaras y radares diseñados para mejorar la seguridad a la hora de manejar, pero también aportan millones de registros que, además, permiten identificar baches, deformaciones o zonas resbaladizas. “No son tan precisos como una auscultación tradicional, pero para tener una primera imagen de red son muy importantes”, afirmó.

Premio Fundadores

En la jornada de cierre se entregó el Premio Fundadores, una distinción que reconoce los trabajos de mayor aporte técnico y científico presentados en el último año.

En esta sexta edición, el galardón fue para el “Estudio del comportamiento mecánico de ligantes altamente modificados para carreteras más duraderas”, de los autores Fernando Moreno Navarro, Raúl Tauste Martínez, Gema María García Travé, Miguel del Sol Sánchez y María del Carmen Rubio Gámez.