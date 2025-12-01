Comercios alistan descuentos en más de 970 productos de gran consumo

Del 5 al 19 de noviembre comercios mayoristas y menoristas ofrecerán descuentos en distintos productos.

Este lunes en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña “Ahorro Py”. El viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff, destacó que esta nueva campaña de ofertas busca que todos los consumidores puedan disfrutar de precios más accesibles durante las fiestas de fin de año. Señaló que se trata de un trabajo conjunto, que se socializará con fuerza para sumar a más proveedores a lo largo de la semana.

Maluff indicó que desde el Ministerio de Industria y Comercio tienen como objetivo seguir promoviendo este tipo de iniciativas para las familias paraguayas.

Respecto a los métodos de control, explicó que los productos que forman parte de la promoción estarán identificados con carteles.

Descuento hasta el 30%

En cuanto a los artículos en ofertas, detalló que serán más de 970 artículos, todos de gran consumo, entre ellos fideos, harina, jabones, bebidas y otros productos de primera necesidad que los consumidores adquieren de manera regular. El descuento que ofrecerán los más de 52 proveedores será de hasta el 30%.

“Nuestra intención es que la gente perciba el ahorro en productos de consumo diario. Además, esta campaña ofrece un descuento sobre descuento, una ventaja significativa para todos”, resaltó.

Sobre la inclusión de carne en la promoción, Maluff indicó que ya se contempla carne molida y que se está evaluando agregar otros cortes de carne vacuna.

Planificar compras

Por su parte, Silvio Giménez, representante de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), manifestó que la iniciativa busca ofrecer precios justos, promover mercados competitivos y permitir a los consumidores planificar sus compras para fin de año.

Además valoró la campaña en un contexto de disminución de precios de la canasta básica y de combustibles.

Atención durante feriados

Consultado sobre el feriado del 26 de diciembre, Giménez aseguró que la mayoría de los locales del gremio abrirán, permitiendo a los consumidores disponer de más tiempo y comodidad para planificar sus compras antes del cierre de año.

Comercios adheridos

Los descuentos estarán disponibles en comercios mayoristas y minoristas adheridos a Comampar, entre ellos: