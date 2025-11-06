Precio de la carne: Capasu habla de “récord” de suba para diciembre

Pese a que la percepción de la ciudadanía es distinta, Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), aseguró que la mayoría de los precios se mantienen estables. Sin embargo, señaló que “siempre genera ruido la carne”.

Señaló que su precio fluctúa bastante de acuerdo al clima y a muchos otros factores.

“A medida que se abren más mercados para exportar, escasea la disponibilidad local y eso encarece el producto. Y a medida que vamos llegando a fin de año se va a ir complicando más eso,”, señaló Lezcano.

El titular de Capasu recordó que, tradicionalmente, en diciembre los precios de cortes como costilla y vacío aumentan entre 10% y 15%, especialmente con la llegada de las fiestas de fin de año.

“Yo creo que este año vamos a tener récord en ese sentido”, adelantó.

Incluso señaló que hasta el precio de la carne de cerdo aumentó recientemente. “Está subiendo también de a poquito, semana a semana se está incrementando”, advirtió.

Recomiendan comprar con antelación

Por ese motivo, recomendó a los clientes aprovechar para comprar con tiempo la carne y congelar los distintos cortes tradicionales.

“Es mi sana recomendación. Hay que ser preventivo hoy en día. Entonces, eso va a hacer que a la noche la lengua a la vinagreta y el peceto al viteltoné no falten en la mesa”, manifestó.

Escasez y alternativas de importación

Consultado sobre un posible faltante de stock, Lezcano afirmó que existen versiones contradictorias entre frigoríficos y productores, pero reconoció que el sector supermercadista se mantiene “expectante”.

Además, comentó que se analizó la posibilidad de importar carne congelada. No obstante, dijo que están a contrarreloj por el proceso burocrático y no es la primera opción porque la preferencia del consumidor paraguayo es la carne fresca.

“Al paraguayo no le gusta la carne congelada. Estamos malcriados con la carne del día, de calidad. Comprar una carne congelada para nosotros es casi como cometer pecado capital”, señaló.

Combos de fin de año con descuentos de hasta 30%

Para aliviar el impacto de los aumentos de precios, señaló que Capasu prepara el lanzamiento de los tradicionales combos de fin de año entre el 15 y el 25 de diciembre, con descuentos del 30% en productos de primera necesidad y alta rotación.

Detalló que incluirán productos de la canasta básica y también aquellos consumo habitual cada fin de año, como budines, turrones y bebidas.

Aclaró que los combos no incluirán carne, debido a la dificultad de coordinación con frigoríficos y al riesgo de escasez.