Economía
03 de diciembre de 2025 - 17:38

ANDE subastará 100 vehículos en desuso

Uno de los 100 vehículos que se subastarán aparece así en el catálogo de la ANDE.Gentileza

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció la realización de una subasta pública de 100 vehículos automotores en desuso, ofreciendo una variada flota de unidades que serán vendidas individualmente y en el estado en que se encuentran.

Por ABC Color

La subasta pública se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 08:00, en el predio del Centro de Distribución de la ANDE / Complejo Boggiani, ubicado en Avda. Guido Boggiani y Dr. Facundo Machain, en Asunción.

La oferta de la ANDE incluye una amplia gama de vehículos, con precios base de venta (sin IVA), que se inician con cifras accesibles. Entre los lotes destacan 39 camionetas Nissan Frontier, con una base desde G. 1.333.000, 19 camionetas Isuzu D-max desde, 1.600.000, y 8 camionetas Mitsubishi L-200, desde 1.733.000.

También se incluyen camiones, como el Ford Cargo 1617, con la base más alta G. 6.666.000, y modelos como el Ford F-4000, desde G. 1.836.000. La subasta también ofrece unidades de menor porte, como un automóvil VW Parati con base de G. 800.000. La base de venta de cada vehículo se indicará en una etiqueta adherida al mismo.

Los interesados podrán inspeccionar los vehículos en la sede ANDE Boggiani hasta el 12 de diciembre de 2025, de 08:00 a 15:00, de lunes a viernes.

