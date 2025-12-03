Evalúan avances del programa de modernización en la Central Acaray

La Misión de Monitoreo de Campo, integrado por la ANDE, el BID y el MEF se enmarca dentro del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray (PR-LT1156) y se desarrolló entre el 24 y 26 de noviembre de 2025.

El principal propósito de la misión de seguimiento del proyecto fue constatar in situ el grado de avance físico de las actividades del programa, contrastándolo con los reportes cuatrimestrales presentados a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), según informó la ANDE.

La delegación estuvo compuesta por representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la ANDE, analistas del BID y del MEF, además del Consorcio Supervisor. En las reuniones abordaron aspectos esenciales relacionados con la evolución física y financiera del ambicioso plan de modernización.

La ANDE enfatizó que este tipo de misiones de monitoreo son una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la calidad en la ejecución de proyectos de inversión pública.

