ANDE despliega operativo contra el robo de energía en Alto Paraná

Las acciones, que comenzaron el lunes último y se extenderán hasta este viernes 5, abarcan Ciudad del Este, Minga Guazú, Presidente Franco y Hernandarias. Las tareas están a cargo del Departamento de Pérdidas Este, con el apoyo del Departamento de Intervenciones Metropolitana, y movilizan un total de ocho cuadrillas especializadas.

La ANDE busca con esta fiscalización no solo la regularización de suministros, sino también reducir las pérdidas eléctricas, mejorar la calidad del servicio y promover el uso responsable de la energía, recordando que las conexiones irregulares representan un riesgo para la seguridad de las personas y el buen funcionamiento del sistema.

Cabe recordar que en la Memoria Anual 2024 de la ANDE, se puso en evidencia la crítica situación financiera de la estatal a causa de las pérdidas. Según el informe, la suma de las pérdidas en transmisión y distribución alcanzó los 6.933.583 MWh en todo el ejercicio 2024. Para dimensionar esta sangría, la energía desperdiciada es equivalente a la producción bruta anual de nueve centrales hidroeléctricas nacionales como Acaray.

Lea más: Pérdidas eléctricas costaron a la ANDE casi US$ 350 millones

El impacto económico de estas pérdidas, calculado al multiplicar los MWh perdidos por la Tarifa Media Nacional (US$ 49,19), asciende a una cifra alarmante para el país: US$ 341.062.947,8.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta situación ha sido objeto de crítica por parte de altas esferas del Gobierno, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien en una entrevista radial urgió a la ANDE a controlar el “30% de toda la energía que compra” que se pierde.