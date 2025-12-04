“El mundo ha perdido la confianza” en el dólar, dice analista

El doctor Ricardo Rodríguez Silvero, analista económico con trayectoria internacional, compartió ideas referentes a la cotización del dólar estadounidense, que ahora luego de mucho tiempo volvió a estar por debajo de los G. 7.000.

Según el especialista, uno de los factores principales de la caída es que “el mundo ha perdido confianza no solamente en la moneda norteamericana, sino en el líder norteamericano también”.

Asimismo, consideró que la conducta del presidente Donald Trump, junto a los representantes políticos de ambos partidos -demócrata y republicano- también tienen una cuota de responsabilidad en el efecto, esto sin dejar de lado que también se considera al euro como una moneda de referencia.

De igual manera, reconoció que nuestro país es “totalmente dependiente del dólar norteamericano en general” y Paraguay no tiene mayor opción que “observar pasivamente” el comportamiento del dólar y euro, ya que “tenemos muy poca influencia para ejercer una determinación”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, consideró que sería poco probable una recuperación cercana de la moneda, por lo que la depreciación se mantendría incluso durante los primeros meses del 2026.

Lea más: EE.UU. emite la última moneda de un centavo antes de su retiro definitivo