En Brasil destacan inversiones de Itaipú en el combate a la criminalidad en la frontera

El anuncio de la inversión de Itaipú, ladro brasileño, se hizo en el marco del XIX Encuentro Nacional Sirena sobre la Represión de Drogas, Armas, Delitos contra la Propiedad y Bandas Criminales, celebrado esta semana en Foz do Iguaçu (Paraná, Brasil), donde la coordinación de estrategias transnacionales fue el eje central.

La colaboración entre la binacional y las fuerzas de seguridad fue destacada por el superintendente regional de la Policía Federal en Paraná, Rivaldo Venâncio, quien la calificó de fundamental.

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, detalló que la cooperación va más allá del apoyo logístico, centrándose en la inversión en inteligencia y tecnología para fortalecer la capacidad operativa policial.

“Invertimos en tecnología e inteligencia para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, garantizando la integridad de la central y contribuyendo a la lucha contra el crimen organizado”, afirmó Verri, destacando la necesidad de “trabajar en red, intercambiando información y aunando esfuerzos”.

Entre los recursos ya proporcionados por Itaipú se encuentran drones de alto rendimiento con visión nocturna, radares y sistemas avanzados de monitoreo. Además, la binacional apoya con el mantenimiento de vehículos y suministro de combustible a diversas fuerzas.

Nuevo sistema de monitoreo en el embalse de Itaipú

Como parte de la inversión total de R$ 170 millones, Itaipú implementará un sistema de monitoreo electrónico con cámaras y radares a lo largo de todo el embalse.

La primera fase de este proyecto contará con una inversión inicial de R$ 30 millones y abarcará cuatro puntos estratégicos en el lado brasileño: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Santa Helena y Guaíra. El objetivo es reforzar la vigilancia, emitir alertas sobre amenazas y compartir datos en tiempo real con la Policía Federal y otras agencias.

Según Marcos Antonio Farias, jefe de la Oficina de Información de Itaipú, la inversión en seguridad de las fuerzas de defensa es una inversión en la propia binacional. “Itaipú es una empresa estratégica y una infraestructura crítica, que exige un gran cuidado en materia de seguridad. Por lo tanto, la seguridad corporativa depende de la colaboración con fuerzas de seguridad y defensa, como la Policía Federal”, explicó.

Presencia paraguaya en el encuentro

La relevancia transnacional del encuentro fue subrayada por la presencia de autoridades paraguayas de alto nivel. Entre los asistentes estuvo el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.

La 19.ª Sirena, que se extiende hasta este jueves, reúne a cerca de 230 policías federales para coordinar estrategias de represión y seguimiento de flujos financieros ilícitos, contando con Itaipú como patrocinador y socio institucional clave.