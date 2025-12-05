Aduanas determinó que carga de cigarrillos incautada en Lago Itaipú no era contrabando

Cinco años después del mediático “Operativo Reserva” realizado en Saltos del Guairá , Pablo César García Prieto, representante de las firmas MPC S.R.L. y García Hnos. & Cía. S.A., se presentó ante ABC Color para informar que, conforme a la documentación oficial, ambas empresas quedaron desafectadas de las sospechas de contrabando según resolución del año 2021.

De acuerdo con el escrito de García, a través de la Resolución N.º 18/2021, la entonces Dirección Nacional de Aduanas-DNA declaró la legítima procedencia de la carga de cigarrillos incautada en 2020 y dispuso su devolución a los propietarios.

Según los antecedentes administrativos que exhibieron las autoridades aduaneras, la conclusión fue que la carga no infringía la normativa vigente, por lo que quedaron sin sustento las sospechas iniciales que motivaron la retención.

Un operativo de alto impacto tras denuncia de Itaipú

El procedimiento que dio origen al caso se desarrolló el 5 de febrero de 2020, cuando agentes de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), con apoyo de 70 agentes de la SENAD, intervinieron una reserva forestal a orillas del lago Itaipú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acción se realizó tras una denuncia presentada por la misma Binacional, que había alertado sobre movimientos sospechosos en la franja de protección del embalse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía no imputa a responsables de millonario contrabando de cigarrillos

En el lugar, las autoridades encontraron una "megaestructura logística para el contrabando" -según describieron en ese entonces-, conformada por cinco depósitos y un sistema logístico preparado para el envío de mercaderías al Brasil.

Entonces se incautaron de 20.000 cajas de cigarrillos, además de un lote significativo de productos electrónicos, 103 cajas de agroquímicos y otras mercaderías diversas. También fueron requisados 14 camiones, 18 embarcaciones de gran capacidad y distintos equipos vinculados a la operativa de transporte.

El volumen de la carga y la ubicación dentro de una zona de protección ambiental tuvieron una amplia repercusión en los medios; sin embargo, la Fiscalía no formuló imputaciones inmediatas, cuyos voceros solo explicaron que aguardaban la determinación técnica de Aduanas, en el marco del correspondiente sumario administrativo.

La resolución de Aduanas

El 1 de febrero de 2021, la Administración de Aduanas de Salto del Guairá emitió la Resolución N.º 18/2021, firmada por el administrador Iván Basilio Bogado Fernández, en la que concluyó que “no existen elementos de juicio contundentes que pudieran configurar falta o infracción aduanera”.

El dictamen se basó en:

La validación tributaria de las facturas comerciales por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Una auditoría contable de la Dirección de Fiscalización Tributaria, que verificó registros ordenados y coincidentes con las operaciones declaradas.

La confirmación de que la carga correspondía a cigarrillos de producción nacional.

La constatación de que, al momento del operativo, las mercaderías estaban almacenadas en un depósito privado y no en circulación, condición compatible con la comercialización interna.

Con base en estos elementos (cuyos detalles documentales no fueron proveidos a este diario), Aduanas ordenó la liberación y entrega de los productos reclamados, con lo que cerró el sumario administrativo.

Posturas divididas

Pese a la resolución, el entonces ministro de la UIC, Emilio Fúster, se ratificó públicamente el 7 de febrero de 2021 en que la totalidad de la carga incautada en Saltos del Guairá correspondía a un esquema de contrabando.

Sostuvo que el operativo había desarticulado una estructura destinada al cruce ilegal de cigarrillos hacia el Brasil y que el volumen del cargamento permitía considerar incluso figuras como asociación criminal y daño ambiental, dado que la actividad se realizaba dentro de un área de reserva de Itaipú.

También cuestionó la liberación parcial de la carga, afirmando que —a criterio de la UIC— todo el lote formaba parte de la misma operativa ilícita.

Lea más: Marito celebró “duro golpe al contrabando”

Caso cerrado para la DNIT

No obstante, con la resolución administrativa emitida el 1 de febrero de 2021, la entonces DNA, hoy absorbida por DNIT, consideró concluido el expediente vinculado al operativo de 2020.

De acuerdo con la documentación presentada a este diario, a la fecha no persisten procesos pendientes sobre las mercaderías intervenidas, por lo que queda firme la determinación de que la carga era de procedencia legítima, según la verificación técnica realizada por Aduanas.