Casi 70% de contribuyentes está activo, pero 30% se halla en suspensión temporal

Los contribuyentes activos representan 837.162 registros, equivalentes al 66% del total. Este grupo constituye el núcleo del tejido tributario y productivo. Sin embargo, al observar la composición interna, la concentración en pequeñas unidades económicas es evidente: de los activos, 830.898 pertenecen al segmento pequeño, es decir, el 99% del total. En contraste, las empresas medianas ascienden a 5.544 (1%), mientras que las grandes apenas alcanzan 720 registros, con una participación prácticamente marginal dentro del padrón activo.

Este predominio de contribuyentes pequeños refleja la estructura empresarial del país, donde la micro y pequeña empresa cumple un rol determinante en materia de empleo y dinamismo comercial, pero también presenta retos históricos en cuanto a productividad, formalización plena y estabilidad tributaria. La baja proporción de empresas grandes –menos del 1%– también sugiere una limitada capacidad de generación de escalas productivas, lo que restringe la base de recaudación potencial en segmentos que suelen aportar mayor volumen impositivo.

El segundo componente de la masa tributaria constituye la categoría de suspensión temporal, que agrupa a 396.393 contribuyentes, equivalentes al 31% del total. Este porcentaje resulta particularmente relevante, pues indica que casi un tercio de los inscriptos no está operando activamente, ya sea por motivos administrativos, comerciales o por falta de actividad económica sostenida. El desglose interno muestra nuevamente una presencia abrumadora del segmento pequeño: 396.206 registros, que representan prácticamente el 100% del total en suspensión. Solo 179 contribuyentes medianos y 8 grandes se encuentran bajo esta condición.

La magnitud de la suspensión temporal dentro del universo de pequeños contribuyentes apunta a una dinámica caracterizada por alta rotación, informalidad persistente o dificultades para sostener operaciones continuas. Para la Administración Tributaria, este volumen implica un desafío adicional, ya que estos contribuyentes suelen requerir mayor acompañamiento, flexibilización administrativa y estrategias de formalización que reduzcan la tasa de inactividad.

Finalmente, el grupo de contribuyentes bloqueados representa 30.519 registros, equivalentes al 3% del total del padrón. Aunque su participación es menor en comparación con las otras categorías, su impacto no debe subestimarse, dado que el bloqueo generalmente responde a incumplimientos o irregularidades que requieren acciones administrativas más estrictas. Dentro de este segmento, 30.256 corresponden a contribuyentes pequeños (99%), mientras que 251 son medianos (1%) y 12 pertenecen al segmento grande, con una presencia cercana a cero.

La composición homogénea del segmento bloqueado refuerza la tendencia observada: la estructura tributaria paraguaya está conformada, principalmente, por unidades económicas pequeñas, que también son las más expuestas a dificultades administrativas y a discontinuidades en su actividad. Este comportamiento plantea la necesidad de fortalecer programas de asistencia, digitalización y simplificación de trámites para evitar que pequeños contribuyentes transiten hacia la inactividad o el bloqueo, lo cual reduce la base efectiva de aportantes.

Los datos publicados por la DNIT permiten observar un sistema tributario dominado por pequeñas unidades económicas, con una proporción considerable de contribuyentes en situación de suspensión temporal. Esto plantea el desafío de avanzar hacia una estructura más estable y sostenible, reduciendo los niveles de inactividad y fortaleciendo la transición de pequeños contribuyentes hacia operaciones más consolidadas con el fin de ampliar la base recaudatoria y mejorar la estabilidad del sistema fiscal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones