Estas son las 10 empresas que más aportaron al fisco en 2024

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) difundió este miércoles el ranking de los mayores aportantes al fisco durante el año 2024.

El top 10 de aportantes está encabezado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), seguida por cuatro entidades bancarias: Banco Continental, Banco Itaú Paraguay SA, Sudameris y Banco Nacional de Fomento (BNF). Completan la lista Paresa Paraguay, Cervepar, Veneto SA, Banco GNB y Cervecería Paraguaya SA.

La ANDE se mantiene como líder del ranking desde 2020. En 2024 aportó G. 729.685 millones al Fisco. En segundo y tercer lugar se ubican el Banco Continental y el Banco Itaú, con contribuciones de G. 330.753 millones y G. 293.639 millones, respectivamente. Sudameris aportó G. 246.501 millones y el BNF G. 233.393 millones.

Más abajo figuran Paresa Paraguay, con G. 230.778 millones; Cervepar, con G. 207.373 millones; Veneto SA, con G. 193.613 millones, Banco GNB, con G. 183.425 millones, y, finalmente, Cervecería Paraguaya SA, que totalizó G. 141.079 millones de aporte.

En conjunto, estos diez contribuyentes generaron G. 2.790.240 millones, equivalentes al 7,3% de los G. 38.272.918 millones recaudados por la Gerencia General de Impuestos Internos.

Criterios para elegir a los mayores aportantes a la DNIT 2024

Para la elaboración del ranking se consideraron todos los pagos ingresados a la administración tributaria –en efectivo o mediante créditos fiscales– entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Esto incluyó impuestos, intereses, mora, multas y contravenciones.

En materia de impuestos directos, se contemplaron los anticipos del 2024 y los ingresos efectivos por Iragro, IRPC, IRE, Iracis y Maquila. Para los impuestos indirectos se incluyeron los ingresos efectivos por IVA, ISC y Derecho Aduanero, junto con las retenciones practicadas por terceros, menos las devoluciones de créditos fiscales y las retenciones a proveedores.

Según la DNIT, con la publicación del ranking se busca fortalecer la transparencia de la gestión tributaria y reconocer el compromiso de los contribuyentes con el cumplimiento las obligaciones fiscales.

“El pago oportuno de los tributos permite al Estado financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad”, indica la institución dirigida por Óscar Orué.

Vea el listado completo de los mayores aportantes a la DNIT del 2024 aquí: