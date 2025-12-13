Exitosa Expoferia Distrital en Choré

La Expoferia realizada en la costanera del arroyo Choré contó con la participación de más de 20 expositores con diferentes variedades de productos del campo, extraídos de las fincas de los agricultores provenientes de las distintas comunidades de la parte rural y urbana del distrito.

Una de las principales atracciones de la feria fue la exhibición de un stand de orquídeas producidas en la zona y que tuvo una importante salida comercial. Los demás productos corresponden a los cultivos agrícolas tradicionales, frutihortícolas, carnes de animales menores, aves de corral y productos artesanales.

El evento se convirtió hoy en el epicentro del movimiento comercial, que tuvo el apoyo de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) y la Dirección de Comercialización, dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que de esta manera busca promover la venta de productos frescos y de primera calidad, extraídos desde las fincas de los agricultores.

Recaudación

Según los encargados de la Coordinación de Ferias y Exposiciones del MAG, el emprendimiento dejó una recaudación de G. 40.412.000, distribuida entre todos los participantes del importante acontecimiento.

En lo que respecta al impacto económico de la actividad, la feriante Amelia Sanabria, representante de la Asociación de Productores Niño Salvador, expresó que como productora de la agricultura familiar del municipio de Choré se siente muy agradecida al Ministerio de Agricultura, por darles la oportunidad a los pequeños productores de participar en esta feria.

Próximas ferias

Por su parte, el ministro Carlos Giménez habló de las próximas ferias que están siendo preparadas: el 22 y 29 de diciembre en la localidad, y el 23 y 30 de diciembre en la capital del país, donde estarán presentes varios productores del distrito de Choré y de otras ciudades del departamento de San Pedro, señaló.

Asimismo, destacó el interés demostrado por las diferentes organizaciones de productores, que aprovecharon esta magnífica oportunidad para poner a disposición de los compradores sus respectivos productos, que fueron presentados en los distintos stands, aseveró el encargado de la cartera ministerial.