Economía
13 de diciembre de 2025 - 17:09

Reconocen equidad de género en la ANDE

Representantes de la ANDE recibieron un certificado de reconocimiento por sus acciones en favor de la equidad de género.
La ANDE fue reconocida por sus acciones en favor de la equidad durante la quinta y última sesión del año de la Red de Mecanismos de Género, impulsada por el Ministerio de la Mujer.

Por ABC Color

Representantes de la ANDE recibieron un certificado de reconocimiento por su “valiosa participación” en la Red y por su “compromiso en la implementación de las acciones de igualdad y buenas prácticas” en las políticas, planes, programas y proyectos de la ANDE. El reconocimiento también destacó su contribución al avance de un futuro más igualitario entre mujeres y hombres.

El certificado fue entregado por la ministra de la Mujer, Dra. Alicia Pomata, y por Rocío Galiano, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Paraguay). En representación de la ANDE, recibieron el premio Marta Martínez, Stella Villalba y Laura Aranda, quienes forman parte de la Comisión de Equidad de Género de la entidad.

La Red de Mecanismos de Género, coordinada por el Ministerio de la Mujer y creada en 2021, es un espacio destinado al diálogo, la capacitación y la articulación entre instituciones. En el marco de su Plan de Acción 2025-2028, este año se realizaron actividades como la socialización del Sistema Estadístico Nacional, y la presentación sobre la medición del presupuesto general con enfoque de Género, realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).