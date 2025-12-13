Reconocen equidad de género en la ANDE

Representantes de la ANDE recibieron un certificado de reconocimiento por su “valiosa participación” en la Red y por su “compromiso en la implementación de las acciones de igualdad y buenas prácticas” en las políticas, planes, programas y proyectos de la ANDE. El reconocimiento también destacó su contribución al avance de un futuro más igualitario entre mujeres y hombres.

El certificado fue entregado por la ministra de la Mujer, Dra. Alicia Pomata, y por Rocío Galiano, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Paraguay). En representación de la ANDE, recibieron el premio Marta Martínez, Stella Villalba y Laura Aranda, quienes forman parte de la Comisión de Equidad de Género de la entidad.

La Red de Mecanismos de Género, coordinada por el Ministerio de la Mujer y creada en 2021, es un espacio destinado al diálogo, la capacitación y la articulación entre instituciones. En el marco de su Plan de Acción 2025-2028, este año se realizaron actividades como la socialización del Sistema Estadístico Nacional, y la presentación sobre la medición del presupuesto general con enfoque de Género, realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).