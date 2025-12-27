Compras con tarjetas aumentaron 35%

Señalan que las compras con tarjeta, tanto de productos como de servicios, estarían cerrando este año con un crecimiento del 35% frente al año 2024.

Según detallan desde la procesadora, este dato refleja no solo el aumento en el uso de tarjetas, sino que también traduce la confianza y estabilidad que los usuarios locales depositan en este medio de pago para su día a día.

Al desagregar en la cantidad de transacciones, se observa que el incremento es aún mayor, en alrededor de 42% más en operaciones procesadas en comparación al 2024. Destacan igualmente que esta evolución en la cantidad de transacciones confirma que cada vez más paraguayos eligen la comodidad y seguridad de pagar con tarjeta, consolidando un cambio cultural hacia la digitalización de los pagos.

En cuanto al nivel de crecimiento según el tipo de tarjeta, se observa un comportamiento similar entre las unidades de débito y de crédito, en términos acumulados del año, ya que en el primer caso se tiene una variación de 34% y en el segundo, de 35%.

Dinámica en créditos y débitos

Según el reporte de la procesadora, las tarjetas de débito están creciendo con fuerza, sobre todo en la cantidad de transacciones y en el volumen total, impulsadas por la bancarización y el uso cada vez más común de pagos con QR y billeteras. A su vez, las tarjetas de crédito también muestran un avance importante, con más operaciones y montos, sumando nuevos usuarios gracias a las promociones y beneficios que impulsan las entidades financieras para incentivar su uso.

Por otra parte señalan que la interoperabilidad se consolida como otro factor clave para el crecimiento y que actualmente, el 80% del parque y de las transacciones ya funcionan de manera integrada.

Un dato que consolidó las transacciones, según Bancar es cómo los grandes eventos pueden mover el consumo. En noviembre de 2025, las compras con tarjeta subieron un 25% frente al año anterior y se alcanzó un récord histórico con más de G. 4,5 billones en consumo durante el mes, impulsado por el Black Friday. Solo ese fin de semana del Black Friday, se procesaron 1,6 millones de transacciones.

Movimiento por sectores

De acuerdo con los datos, en el sector de supermercados, el consumo con tarjetas creció un 36% al comparar 2024 con 2025, con un ticket promedio de G. 98.119 por compra, mientras que las tiendas registran el mayor incremento entre los sectores analizados, con un crecimiento proyectado del 37% en el 2025 y un ticket promedio de G. 277.304. También destacaron los establecimientos gastronómicos —como restaurantes y patios de comida— que también muestran un aumento del 36% en el consumo con tarjetas y el rubro de electrónica tiene un crecimiento del 35% y un ticket promedio de G. 446.279