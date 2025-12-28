Se cierra otro año con crecimiento pero con temas pendientes y deuda social

El desempeño de la economía muy valorado desde el aspecto macro por el fuerte crecimiento en este 2025, es analizado en esta nota desde la perspectiva de un referente del sector empresarial y un economista.

Ricardo Dos Santos, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), destacó entre los aspectos positivos en este periodo, el crecimiento del PIB en 6% proyectado, con un buen desempeño del sector comercial y de servicios, además el segundo grado de inversión por parte de Standar and Poor’s. A estas buenas noticias se sumaron la aprobación de algunas leyes que pueden garantizar un crecimiento más sostenible en el tiempo. Detalló por ejemplo entre este grupo de leyes, la de arbitraje, la aprobación de las modificaciones a la antigua Ley 60/90 de Inversiones, modificaciones a la ley de Maquila, entre otras normativas que pueden generar un marco apropiado para las inversiones.

No obstante, el empresario indicó que pese a estas buenas noticias que tuvimos en este año que se cierra, todavía quedan enormes desafíos como país. Entre estos desafíos mencionó el sinceramiento de las cuentas del Estado y agregó que es urgente que las cuentas del Estado sean efectivamente pagadas en el momento que se tienen que pagar y que el financiamiento de esa deuda sea efectivamente el que está contratado con bonos y no otros mecanismos, que terminan siendo más costosos. Esto mencionó en relación a las cuentas pendientes de pago con las constructoras y farmacéuticas.

Otro desafío importante según el ejecutivo es la transparencia en las cuentas, el déficit en la Caja Fiscal que sigue creciendo y erosionando los recursos públicos. Además cuestionó las carencias en los servicios que presta el IPS, así como las necesidades de infraestructura, salud, educación y desligarnos del enorme gasto rígido que tiene nuestro presupuesto y que resta muy poco espacio para las necesidades que tiene el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Urgente reforma de la Caja

En cuanto al plan de reforma de la deficitaria Caja de Jubilaciones del sector público, Dos Santos indicó que representa uno de los grandes desafíos y compromisos del Gobierno que debe ver cómo lo va negociar en medio de periodos electorales que se vienen. Pero acotó que esto se debe realizar cuanto antes y que no podemos seguir todos los paraguayos absorbiendo este déficit (que supera los US$ 345 millones a noviembre)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se refleja en el día a día

Por otra parte y desde una mirada más crítica, el economista Luis Rojas afirmó que el crecimiento económico alardeado por el Gobierno no se refleja en la vida cotidiana de la mayoría de la población. Señaló que si bien los indicadores macroeconómicos muestran resultados positivos, existe una desconexión entre esos datos y la realidad social. A su criterio, el país mantiene una deuda importante en materia social y el desafío principal radica en lograr que los beneficios del crecimiento se traduzcan en mejoras concretas. “En materia económica, a nivel macro, es como que está bien todo, pero a nivel social, ahí es donde hay una deuda que no se está pagando, porque requieren cambios más profundos, requieren que el Gobierno logre contar con más recursos e invertirlo con mucha más fuerza en la educación en la formación del capital humano”, acotó el economista.

A criterio de Rojas, la economía debería pasar por un proceso de “rediseño” en el sentido de que la economía finalmente tiene que dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente: En trabajo de calidad, ingresos suficientes, una seguridad social, salud, educación que forme capital humano, una alimentación sana y accesible a toda la población. “Esos tendrían que ser los objetivos”, afirmó.