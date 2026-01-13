Acuerdo Mercosur-UE: Paraguay está “exento” de cláusulas de salvaguarda, según ministro

El pasado viernes, la mayoría de los países de la Unión Europea aprobaron el tratado de comercio entre el bloque europeo y el Mercado Común del Sur (Mercosur) - compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay –, allanando el camino para la firma del acuerdo, que se daría el próximo 17 de enero en Asunción.

Se trata de un acuerdo que, en teoría, abrirá el mercado europeo, con alrededor de 700 millones de habitantes, a productos del Mercosur con nuevas ventajas y beneficios para su exportación.

Sin embargo, algunos sectores productivos de Paraguay han expresado preocupación por la inclusión en el acuerdo de “cláusulas de salvaguarda” que, desde su perspectiva, podría permitir a la Unión Europea limitar de manera unilateral y arbitraria el volumen de importaciones que irán a Europa desde el Mercosur.

¿Qué son las cláusulas de salvaguarda?

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó que las cláusulas de salvaguarda no fueron incluidas en el acuerdo de forma unilateral por la Unión Europea, sino que se trata de algo acordado por ambos bloques y que puede ser aplicado tanto por los europeos como por los países del Mercosur.

El objetivo de esas cláusulas, según explicó, es garantizar que el proceso de integración comercial entre ambos bloques se lleve a cabo “en etapas” según el “proceso natural” y de forma pausada “para dar tiempo a las economías para que se ajusten a la nueva realidad”.

Según su argumento, las cláusulas son una herramienta con la que ambos bloques pueden proteger sus respectivas economías en caso de que, en el marco del acuerdo, se produzcan anomalías como una entrada de un volumen demasiado grande de productos de un bloque a otro, que tenga efectos negativos en las industrias del bloque receptor.

“Si vemos que hay exportaciones europeas hacia Paraguay que alteran significativamente nuestra industria, podemos aplicar la salvaguarda”, dijo.

Esas cláusulas no pueden ser aplicadas de manera arbitraria, sino que deben tener un “argumento aritmético”, añadió el ministro.

Paraguay, “exento”

El titular del Ministerio de Industria añadió que en las negociaciones se logró que “Paraguay esté exento de la aplicación de la salvaguarda”, teniendo en cuenta que, por su tamaño relativo, Paraguay sería incapaz de exportar a Europa productos en un volumen lo suficientemente grande para producir alteraciones significativas en la economía europea.

“No hay que darle más importancia de la que tiene” a la salvaguarda, enfatizó.