Javier Milei mueve piezas en Yacyretá y hace enroques

El escenario administrativo en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) amaneció ayer con novedades de relevancia para la gestión compartida entre Paraguay y Argentina. Según consta en la edición del 13 de enero del Boletín Oficial de la República Argentina, el presidente Javier Milei, en conjunto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso una serie de cambios estratégicos en la representación de su país ante la binacional.

La modificación más significativa es el relevo en la Dirección Ejecutiva de la margen izquierda. El ingeniero civil Alfonso Peña, quien se venía desempeñando como cabeza de la EBY por el lado argentino, presentó su renuncia al cargo. En su reemplazo, el Poder Ejecutivo del vecino país designó a Diego Luis Adúriz, quien hasta ahora cumplía funciones como consejero de la entidad.

Lo que llama la atención de esta movida política es la rotación de figuras. El decreto 15/2026 establece que, tras aceptar la renuncia de Adúriz al Consejo de Administración, este asume la Dirección Ejecutiva por un periodo de ley que se extiende hasta el 12 de enero de 2031. Por su parte, el saliente director, Alfonso Peña, no se aleja de la binacional, sino que fue nombrado inmediatamente como nuevo consejero para completar un mandato que vence en marzo de 2027.

Asimismo, el Gobierno argentino aceptó la dimisión del licenciado José Antonio López como consejero y nombró en su lugar a Manuel Ignacio Chavarría Bertolami, licenciado en Relaciones Públicas, cuyo mandato en el Consejo se extenderá hasta agosto de 2026.

De acuerdo con los considerandos de la normativa, estas designaciones buscan “garantizar el normal funcionamiento del organismo” en un momento en que la EBY enfrenta desafíos técnicos y financieros de envergadura. Cabe recordar que, según el Anexo “A” del Estatuto del Tratado de Yacyretá, el Comité Ejecutivo debe estar constituido por dos directores, uno por cada alta parte contratante.

La administración argentina de Yacyretá se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.