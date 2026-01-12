Paraguay utilizó apenas el 32% de la producción de Itaipú y Yacyretá en 2025

Las fuentes consultadas especifican que en los 11 meses que transcurrieron del ejercicio 2025, Itaipú produjo 65.315 GWh (1 GWh = 1000 MWh), en tanto que Yacyretá generó 14.382 GWh.

Por consiguiente, estas hidroeléctricas, entre enero y noviembre de este año, generaron 79.699 GWh, cantidad equivalente a la energía total disponible en nuestro país, multiplicado por 3: 22.078,6 por 3,6).

En lo concerniente a la tasa de aprovechamiento nacional de la producción de las dos centrales en el lapso de referencia, los técnicos consultados especifican que fue del 32,45%.

En otras palabras, de los 79.699 GWh que tuvieron disponibles las centrales entre enero y noviembre últimos, el mercado paraguayo o Sistema Interconectado Nacional (SIN) aprovechó 25.864 GWh.

Nuestros informantes apuntan también que, en el caso de la hidroeléctrica paraguayo/argentina, de los 14.382 GWh que generó, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró en los once meses 2.706 GWh (18,82%), mientras que Itaipú le suministró 23.158 GWh (35,45%).

Otro detalle apuntado por los técnicos consultados se relaciona con la tasa paraguaya de utilización de la energía que generan ambas hidroeléctricas. Específicamente, que la energía que corresponde a nuestro país, de acuerdo con el Art. XIII del Tratado, en ambas centrales, utilizó el 65%; 70% de su parte en Itaipú y 35% de la que le corresponde en Yacyretá.

Cesión de energía

De los datos incorporados al párrafo precedente, finalmente, se infiere que el Paraguay cedió al Brasil en Itaipú, de su energía, 30%, mientras que en Yacyretá cedió al sistema argentino y 62%. Si exploramos la tasa promedia de cesión, concluiremos que entre enero y noviembre de este año, la República del Paraguay cedió a sus socios Brasil y Argentina el 35% de su energía en las centrales binacionales.

Los artículos del Tratado, en ambos casos, el número XIII, establecen que la energía que produzcan las centrales “... será dividida en pares iguales entre los dos países...” y que el tratado reconoce “el derecho de adquisición” (Itaipú) de la energía que no sea utilizada por uno de ellos -en rigor Paraguay-.

En el caso del Art. XIII del Tratado de Yacyretá, incorpora otra obligación, desatendida inclusive hasta la fecha, la vigencia “del derecho preferente de adquisición”.

Apuntemos también que “cesión” no es igual a “exportación”, sencillamente porque el valor unitario de la “compensación” que paga la parte que se beneficia con la energía cedida, en Itaipú en los 41 años de producción, no alcanza, en promedio los US$ 5/MWh (1 MWh = 1000 KWh).

En cuanto a Yacyretá, el valor histórico rondó los US$ 8/MWh, con el agravante que el receptor de nuestro excedente energético nunca pagó con regularidad, porque su conducta de pagante estuvo, inclusive en el presente, contaminada por el vicio de la morosidad.

Informes provenientes de los mercados eléctricos de la región indican que la tarifa de energía eléctrica rondó en los últimos meses los US$ 100/MWh.