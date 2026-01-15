DNIT aplica millonaria sanción a un club de fútbol de primera división por evasión impositiva

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Óscar Orué detalló que los clubes deportivos de primera división del futbol en Paraguay están obligados a declarar ante la Administración Tributaria como agentes retentores y que en el marco de estas obligaciones, se apuntaba a fortalecer la recaudación impositiva desde este sector que mueve millonarias sumas, pero a la vez, también cumple una función de control.

“Sí, de hecho, en mi anterior función como viceministro de Tributación, había firmado una resolución donde incluía a los doce clubes de primera división del fútbol paraguayo como agentes retentores”, mencionó Orué en una entrevista en la 1020 AM.

Agregó que muchas veces se cree que que el ser agente retentor es solamente para recaudar, y aunque reconoció que tiene ese fin, también tiene una función de fiscalizar o controlar esos pagos o esas transacciones que se están realizando.

“Entonces, en ese sentido, nosotros controlamos a los clubes de fútbol. De hecho, con un club grande, ahora justamente firmé hace poco las sanciones que le aplicamos por evasión de impuestos, Y van a tener que pagar un monto también millonario”, afirmó Orué.

Un club grande

Aunque no precisó el monto y ni cual fue el club sancionado, dijo que estaba entre los dos más grandes del país. En contacto con ABC, consultamos al director de la DNIT sobre el club que fue sancionado como el monto de la sanción y detalló que no puede brindar esos datos por una prohibición legal de poder revelar algunas informaciones.

“Pero en ese caso estamos hablando de… acá en Paraguay, que son dos los equipos más grandes y uno de ellos es al que se le aplicó la sanción hace poco”, afirmó Orué. Lo que hace suponer que la millonaria sanción por evasión impositiva, fue para el equipo franjeado o para el del ciclón.

Orué detalló que los clubes de futbol son agentes retentores cuando hacen pago de honorarios a sus jugadores, debido a que son prestadores de servicios, y no son trabajadores dependientes.

Cómo funciona la retención,

La retención impositiva es un mecanismo en el que paga (la empresa) descuenta o retiene un porcentaje del monto total a pagar (IVA o Renta) al beneficiario cliente o prestador de servicio, en este caso de los futbolistas, para ingresarlo directamente al Fisco como un pago a cuenta de un impuesto. Así el fisco se asegura cobrar el impuesto y a la vez, cruzar los datos con los clientes cuyos impuestos fueron retenidos, para evitar o frenar la evasión impositiva.