Video: Reportan los primeros desbordes del Pilcomayo debido a la falta de canalización

Pese a que el canal paraguayo del río Pilcomayo no fue preparado para recibir grandes volúmenes de agua, durante el fin de semana se registraron los primeros desbordes en comunidades de la zona de Margariño, departamento de Boquerón. Pobladores atribuyen la situación a la falta de limpieza y de mantenimiento de los canales, trabajos que —aseguran— no se realizaron en tiempo y forma.

Los pobladores también cuestionaron duramente la gestión del director de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Darío Medina, a quien acusaron de no priorizar los trabajos de mantenimiento del canal. “Mientras el director se pasea en avión, acá el canal ya no existe y el río está desbordando”, reclamaron.

Según los testimonios, el cauce artificial prácticamente dejó de existir debido a la acumulación de sedimentos. “Cada vez se fue tapando todo con el sedimento que trae el río y prácticamente ya no hay más canal. Por esa razón estamos en esta situación. Ya está desbordando y hay al menos viviendas que están siendo abandonadas. Otras varias están en peligro”, relató Natalia Lovera, pobladora de Margariño, quien pidió la construcción urgente de muros de contención para evitar mayores daños.

Lovera agregó que hasta el momento no recibieron asistencia directa de la CNRP. “De la Comisión del Pilcomayo no tenemos todavía ninguna máquina. Una máquina fue de la Gobernación y otra particular, con las que en algunos puntos se hicieron trabajos, pero seguimos esperando. Supuestamente hoy (por ayer) deberían llegar las máquinas”, afirmó.

Falta de canalización

En la misma línea, Norma Servín, otra residente chaqueña, confirmó que se trata del primer desborde registrado este año en Boquerón. “Toda esa zona está siendo desbordada por la falta de mantenimiento de los canales. Solo se intervino en dos puntos: la embocadura y la zona de General Díaz, porque son lugares visibles para la foto, pero el resto quedó abandonado”, denunció.

Servín recordó que en años anteriores se realizaron trabajos de mantenimiento más amplios, cuyos efectos —afirmó— se extendieron por varios años. “Nunca se hizo un mantenimiento total del canal artificial que llega hasta General Díaz. Siempre fueron trabajos puntuales y ahora ni siquiera eso. El canal tiene casi 300 kilómetros y la mayor parte quedó para la historia”, sostuvo.

Los pobladores también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que aumente el caudal proveniente de la cuenca alta y de la Cañada Madrid Norte, lo que podría derivar en inundaciones similares a las registradas entre 2012 y 2015.

Comisión afirma que asisten a pobladores afectados

Desde la CNRP, su director, Darío Medina, confirmó que se reportaron desbordes en la zona y aseguró que se están realizando tareas de asistencia. “En este momento se está trabajando para ayudar a los pobladores afectados y reforzar los muros de contención”, señaló.

Consultado sobre las causas, Medina indicó que el problema se debe a la gran cantidad de agua y sedimentos que arrastra el río. “Ayer se realizó un sobrevuelo para identificar algún obstáculo que esté trancando la circulación del río. Se sigue monitoreando y, como en la cuenca alta el nivel está bajando, ahora se podrá identificar con mayor precisión dónde está el taponamiento”, afirmó.

Mientras tanto, las comunidades afectadas aguardan una intervención urgente para evitar que la situación se agrave con nuevas crecidas. En este sentido, el MOPC adjudicó en noviembre del año pasado los trabajos de canalización por un monto de hasta G. 100.000 millones, que debía abarcar más de 450 kilómetros en línea recta, desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta el Estero Patiño, pero casi nada ya se pudo hacer tras la llegada de la primera riada.