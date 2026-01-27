Sindicato de Copaco denuncia que habría más desfalcos y otros funcionarios involucrados

El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Sintraco) presentó ayer una nota ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 13 del Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal Laura Mercedes Giacummo Fernández, que investiga el presunto desvío de más de G. 1.100 millones en la telefónica estatal.

En el escrito, el gremio solicita que se amplíen las diligencias investigativas, al no descartar que existan otros desfalcos en la empresa y que más funcionarios estén involucrados en los hechos. La causa apunta a presuntos delitos contra el patrimonio de Copaco S.A. y de su empresa aliada Hola Paraguay S.A. (Vox).

Rolando Melgarejo, secretario general de Sintraco, explicó que, además de los ya salpicados en la investigación —Osmar Cañete, exgerente financiero, y Roque Valdez, exjefe del Departamento de Tesorería—, podrían existir más responsables. Señaló que los hechos investigados podrían encuadrarse en figuras penales como lesión de confianza, apropiación y producción de documentos no auténticos de contenido falso, entre otros tipos que deberán ser determinados por la Fiscalía.

¿Más desfalco financiero en Copaco?

El sindicato advierte que el presunto desfalco financiero afecta directamente a los trabajadores, ya que ha derivado en el no pago de salarios y otros beneficios laborales, situación que, según el gremio, incluso podría configurar conductas tendientes a la quiebra de la empresa estatal.

En la nota presentada ante la Fiscalía, Sintraco solicita que se libren oficios a Copaco S.A. y a entidades bancarias y financieras para acceder a información clave que permita esclarecer el alcance del presunto esquema de desvío de fondos.

Entre las diligencias requeridas figuran informes sobre todas las transferencias financieras realizadas por Copaco entre los años 2020 y 2026; el listado de pagos a proveedores de Copaco y de Hola Paraguay en ese mismo período; las cuentas bancarias utilizadas para el pago de salarios y beneficios; y las transferencias efectuadas, a fin de determinar el concepto de las operaciones.

Asimismo, el sindicato pidió los balances correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, además de datos sobre las designaciones del directorio, sindicatura y gerencias, tanto de Copaco como de su empresa satélite.

Según el gremio, existen “altas sospechas” de que el presunto modus operandi detectado en Copaco se habría replicado en Hola Paraguay Vox, lo que hace necesario trazar la ruta del dinero y determinar la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

Finalmente, Sintraco instó a la Fiscalía a avanzar con las diligencias solicitadas para esclarecer los hechos y establecer el grado de participación de los investigados en los presuntos desvíos financieros que mantienen a la empresa estatal al borde del colapso.

“Es solo la punta del iceberg”

Melgarejo recordó que las advertencias del sindicato no son recientes y que ya habían sido planteadas al inicio de la actual administración. “Esto que hoy (por ayer) presentamos ante la Fiscalía lo venimos manifestando desde hace bastante tiempo al economista Óscar Stark (actual presidente de Copaco), incluso a inicios de su periodo de gestión, que ya supera los dos años”, sostuvo.

El dirigente cuestionó que el actual presidente de Copaco haya mantenido en cargos clave a funcionarios vinculados a la administración anterior. “Lo que más nos sorprendió es que no haya hecho un corte administrativo desde el primer momento ni haya solicitado una auditoría, más aún considerando su formación profesional”, señaló.

Melgarejo también apuntó a las contradicciones del titular de la estatal, quien —según recordó— había prometido ordenar la empresa y atraer inversiones. “Él decía que venía a corregir muchas cuestiones y que ya contaba con inversionistas interesados, tanto extranjeros como nacionales. Hoy nos preguntamos qué inversionista iba a arriesgar su capital en una empresa en esta situación”, cuestionó.

A criterio del sindicalista, el desfalco detectado recientemente sería solo una parte del problema. “Esto no es de ahora. Los G. 1.119 millones que saltaron son apenas la punta del iceberg. Estamos seguros de que la suma es mucho mayor y de que los implicados son más de dos personas”, afirmó.

En ese contexto, Melgarejo sostuvo que el presidente de Copaco no puede desligarse de lo ocurrido. “Él no puede estar ajeno ni en desconocimiento. Acá hay dos opciones: o está implicado o es un inoperante, y por cualquiera de las dos razones debe ser separado de forma urgente del cargo”, enfatizó.

El dirigente sindical remarcó que resulta inadmisible que Stark continúe al frente de la empresa mientras avanza la investigación. “No cabe en la cabeza de nadie que ahora salga a mostrarse sorprendido, cuando más de 2.300 compañeros no están cobrando en tiempo y forma sus salarios y beneficios. Seguimos sin percibir el salario de diciembre y esta situación se arrastra desde hace años”, denunció.