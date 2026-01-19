Desvío de casi G. 1.200 millones en Copaco: apuntan a dos funcionarios

Este lunes, el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, dio una conferencia de prensa en la que brindó nuevos detalles sobre un presunto hecho desvío de recursos de la empresa estatal de telecomunicaciones que fue anunciado la semana pasada y que, según reveló hoy, tiene como supuestos involucrados a dos antiguos funcionarios.

Según explicó Stark, se detectó el supuesto desvío de un total de 1.119 millones de guaraníes que habrían sido transferidos fraudulentamente a lo largo de meses o incluso años a las cuentas bancarias personales del gerente administrativo financiero de la compañía, del tesorero de la misma y de un hijo de este último.

El titular de la Copaco explicó que el gerente administrativo supuestamente hacía los desvíos simulando pagos varios a la Municipalidad de Asunción, de la cual presuntamente falsificaba facturas.

La irregularidad fue detectada por primera vez este mes, cuando el gerente administrativo presentó un asiento contable solicitando el registro de unas 20 facturas presumiblemente falsificadas – algunas de manera muy burda – que daban cuenta de supuestos pagos a la Municipalidad de Asunción, lo que generó sospechas en las instancias de control interno de la Copaco.

Al ser consultado, el gerente dio una explicación “bastante descabellada” que “no concordaba con un movimiento razonable”, dijo Stark.

Denuncia en Fiscalía

En consecuencia, el presidente de la Copaco dijo haber ordenado una “auditoría especial” de todos los pagos realizados por la empresa en los últimos cinco años y solicitó apoyo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República.

El hecho de supuesto desvío y falsificación de facturas fue denunciado ante el Ministerio Público el pasado viernes, comentó.

Stark dijo considerar llamativo que los dos bancos a los que fueron transferidos los fondos no detectaron ninguna irregularidad ni hicieron saltar alarmas. Indicó que la justificación para las transferencias que el gerente brindaba a los bancos era que se trataba de pagos de salarios.

Finalmente, Stark dijo que su institución hará todo lo posible para recuperar los recursos que fueron supuestamente desviados.