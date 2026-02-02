Mateo Balmelli avala decretos energéticos, pero advierte que empleo debe ser la prioridad, no la IA

Para el exdirector paraguayo de Itaipú Binacional y expresidente del Congreso, Carlos Mateo Balmelli, estas nuevas normativas son el complemento necesario de la Ley de Energías Renovables sancionada el año pasado. Argumentó que Paraguay no puede permitir que la capacidad de potencia instalada sea un techo para el crecimiento económico. Fue durante su participación como invitado al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de la CAF, que se desarrolló entre el 28 y 29 de enero últiimo en Panamá.

Explicó que la ANDE contrata potencia pero vende energía, y que actualmente existen franjas horarias de bajo consumo donde ese recurso se desperdicia. Por ello, consideró fundamental que la estatal encuentre clientes capaces de absorber ese excedente, siempre bajo una lógica de rentabilidad y estrategia país.

Uno de los puntos que más destacó Mateo fue la segmentación de las tarifas. Defendió que sectores como el de la Inteligencia Artificial (IA) paguen una tarifa más elevada, estimada en unos US$ 38/MWh. Sin embargo, aclaró que la IA, si bien “da caja” a la ANDE, no genera empleo genuino en Paraguay y sus beneficios suelen quedar en el extranjero.

En contrapartida, abogó por priorizar a las industrias electrointensivas que producen bienes con valor agregado y demandan mano de obra local. Sostuvo que el país debe aspirar a una industrialización que supere el procesamiento básico de materias primas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su visión apunta a convertir a Paraguay en un productor de “commodities verdes”, mencionando específicamente el potencial del amoníaco para fertilizantes, el hidrógeno verde y el etanol, productos que hoy tienen una alta demanda en el mercado internacional debido a la transición energética global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Invertir en mujeres no es política social, es una inversión estratégica”, sostuvo AFD en el Foro CAF

El futuro es solar

Ante la advertencia de algunos expertos sobre un posible desabastecimiento o la necesidad de importar energía en horas punta debido al uso intensivo de estos nuevos clientes, Mateo Balmelli propuso una salida proactiva: diversificar la matriz de generación de manera urgente. Fue tajante al descartar opciones, como la eólica, debido a que el mapa de vientos paraguayo no es favorable, o la térmica, por su altísimo costo vinculado a los hidrocarburos.

“La solución inmediata está en la energía solar”, afirmó. Según el exsenador, las pequeñas centrales hidroeléctricas siguen siendo costosas de implementar, mientras que la tecnología solar y la biomasa representan las opciones más viables para aumentar la potencia disponible rápidamente.

Balmelli enfatizó que instalar nueva capacidad de generación es la única forma de garantizar que el consumo industrial no ponga en riesgo el suministro residencial ni el crecimiento de la nación.

Finalmente, el referente del sector energético apuntó una situación que podría ser un problema institucional para el Ejecutivo. Señaló que para que este esquema sea exitoso, se debe “pulir” la relación entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Carta Orgánica de la ANDE.

Advirtió empero que no deben solaparse las competencias para evitar conflictos legales o institucionales que terminen espantando la inversión privada. Para el analista, el éxito de los decretos dependerá de una implementación transparente que no pierda de vista que la energía es, ante todo, una herramienta para el bienestar social.

Lea más: Foro en Panamá: presidentes claman por una integración pragmática tras el histórico acuerdo Mercosur-UE

El jueves último cerró el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que empezó el miércoles y reunión a siete mandatarios de países de la región y el Caribe.

Para finalizar el evento, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz de 2016, Juan Manuel Santos, fue uno de los principales expositores, además del Dr. Michio Kaku, físico teórico y futurista de renombre mundial. Este último abordó el impacto de la inteligencia artificial y la economía digital en la productividad, el empleo y la competitividad económica de cara a la revolución cuántica.