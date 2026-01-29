Foro en Panamá: presidentes claman por una integración pragmática tras el histórico acuerdo Mercosur-UE

Por Silvana Bogarín, enviada especial.

PANAMÁ. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, recientemente reelecto por consenso hasta 2031, inauguró la jornada con un anuncio: el organismo se propuso expandir su cartera en un 70% para la próxima década, lo que representará cerca de US$ 100.000 millones en nuevas aprobaciones. Díaz-Granados destacó que la institución cuenta hoy con la mejor calificación crediticia de su historia, consolidándose como el principal emisor no soberano de la región.

En su intervención, el líder de CAF subrayó que la gestión del banco se basa en lo que denomina una “visión de catedral”, un compromiso que busca construir soluciones duraderas pensando en las generaciones venideras. Esta estrategia se enfocará en potenciar las capacidades de coordinación regional, impulsando tanto el desarrollo de las ciudades como el del sector rural, y reservando al menos un 20% de las nuevas movilizaciones para el sector privado con impacto directo en el desarrollo social.

El protagonismo de Panamá y su ingreso al Mercosur

Para el contexto paraguayo, uno de los hitos más significativos del foro fue la consolidación de Panamá como un actor importante dentro del engranaje del Cono Sur. El presidente panameño, José Raúl Mulino, aprovechó el escenario para agradecer formalmente el respaldo de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el proceso de integración de Panamá al Mercosur. Enfatizó que su país no es un competidor, sino un complemento estratégico para las economías del bloque a través de su Canal y su infraestructura logística.

El mandatario panameño defendió una diplomacia realista y advirtió que América Latina debe presentarse ante el mundo como un bloque único para obtener un verdadero poder de negociación. En este sentido, celebró que la hermandad regional esté rindiendo frutos tangibles, citando como ejemplos la interconexión eléctrica con Colombia y la eliminación de las medidas de retorsión con Ecuador, tras la salida de Panamá de listas de paraísos fiscales.

Lula da Silva: La urgencia de un regionalismo sin ideologías

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció el discurso más político y crítico de la jornada. Lamentó que la región atraviese un periodo de regresión en materia de integración, señalando que las disputas ideológicas han paralizado organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, contrapuso esta realidad con el éxito del acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado hace apenas dos semanas, tras 26 años de negociaciones, el cual crea un mercado de 720 millones de personas.

El mandatario brasileño instó a sus pares a adoptar un “pragmatismo soberano” que permita a la región movilizar sus activos inexplorados. Lula fue enfático al señalar que América Latina posee todo lo que el mundo moderno necesita: una matriz energética envidiable, porque Brasil ya alcanza el 90% de renovables, reservas masivas de agua dulce y los minerales críticos esenciales para la transición digital.

No obstante, advirtió que la región no debe limitarse a exportar materias primas para luego importar productos transformados a precios exorbitantes.

Los activos de una región única frente al cambio global

La narrativa del foro coincidió en que América Latina y el Caribe no son actores marginales en el ajedrez geopolítico, sino piezas fundamentales para la seguridad alimentaria y energética global. Los ponentes destacaron que la región alberga el 15% de la superficie terrestre y una biodiversidad incomparable, lo que la posiciona como un motor de soluciones ante la crisis climática.

En términos económicos, se resaltó que la zona cuenta con un mercado de consumo de más de 660 millones de personas y una relativa paz interna, sin conflictos religiosos o fronterizos graves, lo que ofrece una base de certidumbre para la inversión extranjera.

Lula da Silva cerró su intervención recordando que la estabilidad social y política son los pilares de un entorno empresarial próspero, subrayando que la lucha contra el hambre y la desigualdad es la única “guerra” que la región debe permitirse librar.

Además, también otros mandatarios hicieron sus intervenciones, como Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Adicionalmente, también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

A la par, se realizaron múltiples ponencias en simultáneo, sobre diversos temas como el Panorama Económico de América Latina y el Caribe: entre la Estabilidad y el Crecimiento, enfatizando la estabilidad macro, deuda y espacio fiscal para sostener la confianza. Además, otra sobre la agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva.

Autoridades paraguayas en el evento

De nuestro país, el mandatario Santiago Peña no participa este año —aunque sí lo hizo en la primera edición de este foro en 2025—. Sin embargo, están presentes otras 12 autoridades, entre ellas el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de la Mujer, Alicia Pomata. También el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Guillén, entre otros.

El Foro CAF 2026 en Ciudad de Panamá espera cerrar esta semana con la firma de más de 35 acuerdos estratégicos, reafirmando que, a pesar de las asimetrías, la unidad institucional es el único camino para que las naciones latinoamericanas materialicen su potencial colectivo en el nuevo orden mundial.