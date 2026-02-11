La deuda pública aumentó US$ 2.326 millones en un año de este gobierno

El saldo de la deuda pública al cierre de diciembre del 2025 ascendía a US$ 20.409 millones, monto que representa el 41,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El ejercicio fiscal 2024 había cerrado con una deuda acumulada de US$ 18.083,2 millones, equivalente a 40% del PIB, que implica que de enero a diciembre del último año se incrementó en US$ 2.326 millones, que representa 12,8% más.

Pero al comparar desde setiembre del 2023, en el primer mes del gobierno actual liderado por Santiago Peña, la deuda pública aumentó unos US$ 3.844 millones, esto considerando que en ese momento el saldo de los compromisos estatales llegaba a US$ 16.565 millones que representaba el 36,3% del PIB.

El saldo de la deuda pública incluye los compromisos asumidos por el gobierno central o administración central y las entidades descentralizadas, con la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas bajo ley llave en mano.

Deuda del gobierno central

La cartera de Economía y Finanzas señala que la deuda del gobierno central asciende a US$ 17.931 millones, que representa el 87,9% de la deuda total y 36,2% del PIB.

En tanto, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana suma US$ 2.476,8 millones, equivalente al 12,1% de la deuda total y al 5% del PIB.

Por otro lado, al analizar la deuda según el origen de la fuente de financiamiento, se observa que, a diciembre de 2025, el saldo de la deuda externa ascendió a US$ 17.346,1 millones, lo que representa el 85,0% de la deuda pública total y el 35,1% del PIB. En contraste, la deuda interna se situó en US$ 3.062,4 millones, equivalente al 15,0% de la deuda pública total y al 6,2 % del PIB.

Ajuste del PIB y su impacto

Cabe mencionar que el tamaño de la deuda en proporción al PIB fue variando durante el año 2025 debido al ajuste que sufrieron las proyecciones económicas, lo cual benefició al porcentaje de deuda.

Así, en el mes de agosto pasado, el saldo de la deuda pública que era de US$ 19.732,0 millones

, en ese entonces equivalía a 42,3% del PIB, que representaba US$ 46.681 millones. Sin embargo, tras el ajuste del crecimiento económico realizado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en setiembre (de 4,8% a 5,3%), el PIB pasó a US$ 48.443 millones, por lo que el saldo de la deuda a ese mes bajó a 41,1% del PIB, y en diciembre del 2025 se aplicó el último ajuste de crecimiento (de 5,3% a 6%) con lo que el producto cerró finalmente en US$ 49.448 millones, y llevó la deuda a una proporción del 41,2%.