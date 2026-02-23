ANDE habilita sala de monitoreo para reducir pérdidas

La nueva Sala de Monitoreo y Control de Pérdidas Eléctricas permite el monitoreo permanente de alimentadores de Media Tensión con analítica avanzada, telemedición y análisis de clientes, además de la elaboración de balances energéticos territoriales para estimar las pérdidas técnicas y no técnicas, identificar zonas críticas y optimizar la planificación.

La integración de plataformas de analítica a través del Oracle Analytics Server permite el procesamiento masivo de datos técnicos y comerciales para detectar patrones de consumo, la toma oportuna de decisiones y la identificación de comportamientos atípicos, facilitando la priorización de las intervenciones en campo, explicaron igualmente en la estatal.

Asimismo, para el fortalecimiento tecnológico de esta infraestructura incorporaron, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 1917/2025, el software de detección de anomalías en medidores telemedidos, buscando optimizar la supervisión de suministros con telemedición.

Esta implementación, que fortalece el uso de datos en tiempo real, la parametrización remota de medidores y la digitalización de procesos de control y fiscalización; requirió de una inversión de G. 1.935 millones.

Para mejorar las actividades de campo y dotar a las cuadrillas técnicas de equipos, herramientas y medidores de magnitudes eléctricas, hicieron otra inversión de G. 3.191 millones, a través de las licitaciones MCN 73/2025, LPN 1937/25 y MCN 102/25, para la adquisición de equipos y kits de herramientas para el combate a las pérdidas eléctricas.