Baja la producción de la central Itaipú

No obstante, en el contexto del material informativo resalta que la tasa paraguaya de aprovechamiento de esa energía alcanzó el 41,4% de toda la producción de la central, 19,8% más respecto a la que apuntaron en el mismo bimestre del 2025.

De acuerdo con esa información, entre enero y febrero últimos, la central Itaipú generó 12.306 GWh (1 GWh = 1000 MWh), mientras en el 2025 produjo 13.799 GWh.

En lo concerniente a la tasa paraguaya de utilización, se destaca que en el primer bimestre de este año, la ANDE retiró de la central binacional 5.095 GWh, en tanto que en 2025, en el mismo lapso, inyectó a su sistema 4.153 GWh provenientes de la binacional.

Si este año Itaipú pudo generar 12.306 GWh, se concluye que, de acuerdo con el Tratado de Itaipú, correspondían al Paraguay 6.153 GWh (50% de la producción total.

Cedimos al Brasil el 17,2% de nuestra energía

Visto que el informe revela igualmente que el consumo nacional alcanzó 5.095 GWh (82,8% de la energía paraguaya) se infiere que 1.058 GWh (17,2%) fue la cantidad que cedió nuestro al sistema eléctrico brasileño.

Al comparar el caudal de energía que cedió el país este año con la que entregó en 2025, concluiremos que esta operación se redujo en un 60,02% (1.058 GWh Vs. 2.646,5 GWh).

Si restringimos nuestra observación solo al mes de febrero, notaremos la tendencia actual de la generación itaipuana 5.791 GWh, contra los 6.467 GWh que produjo el año pasado.