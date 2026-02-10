Se redujo la producción de Itaipú, pero aumentó la cantidad que usó Paraguay

De acuerdo la Dirección Técnica paraguaya de Itaipú, en enero último la central produjo 6515 GWh, en tanto que en enero de 2025 generó 7.332 GWh.

Llamativamente, pese a la menor producción de Itaipú, la tasa que mide la utilización paraguaya de la energía de Itaipú se expandió hasta el 40,2%.

En el primer mes del nuevo año, la hidroeléctrica binacional produjo 6515 GWh, y la ANDE retiró 2619 GWh.

En el mismo mes, pero del ejercicio 2025, la central binacional generó 7332 GWh y la ANDE retiró 2202 GWh, o sea 30% del total.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: En 2025, Itaipú produjo 72,88 millones de MWh: 8,6% más

ANDE retiró este año 29% más

En enero último, la empresa estatal paraguaya retiró de Itaipú 2.619 GWh, en tanto que el año pasado trajo 2.202 GWh. O sea 18,9% más que en enero de ese año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Por qué aumentó la tasa de uso local de la energía de Itaipú? Una de las causas sería la menor producción de Itaipú (- 11,1%), no obstante, la ANDE retiró en enero pasado más que en 2025 de la producción de la binacional.

“Mayor contratación paraguaya en Itaipú, menor en Yacyretá”, es una fórmula que los técnicos mencionan con harta frecuencia. Entonces, la causa real sería una menor utilización de la energía de la central paraguayo/argentina Yacyretá.

Lea más: Indicadores de Itaipú y Yacyretá en el 2025

En todo el 2025, la ANDE retiró de esa hidroeléctrica 3081 GWh y en el ejercicio precedente (2024) 5107 GWh. La caída fue resonante: -39,6%.

Bruscas variaciones en la política de uso

¿A qué factores deben atribuirse estas bruscas variaciones en la política de aprovechamiento de la energía de las binacionales por parte de la ANDE?

El 11 de junio de 2025 entró en vigencia el acuerdo Peña-Milei sobre Yacyretá, el que además de imponerle a la binacional una tarifa supuestamente provisional, puso un límite a los reclamos paraguayos de soberanía energética en Yacyretá.

En lo concerniente a la energía que cede nuestro país en Itaipú, en enero de este año se redujo a 638,5 GWh, en tanto que en el mismo mes del año pasado, la cantidad que nuestro país cedió al Brasil alcanzó los 1464 GWh,

Lea más: Paraguay, 40 años después, sigue lejos del “justo precio” por su energía en Itaipú

Apuntemos finalmente que el sector eléctrico brasileño pagó al gobierno paraguayo -valor promedio de los 31 días - en enero último US$ 20,5 por por cada MWh cedido, si promediamos los 12 meses del 2025, concluiremos que pagaron US$ 15,5/MWh y si hacemos lo propio con los 42 años de producción, comprobaremos abonaron poco más de US$ 4/MWh cedido.