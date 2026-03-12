Nuevo titular de Petropar promete mayor transparencia y evaluará cambios en el equipo directivo

El presidente interino de Petropar, William Wilka, aseguró que su administración buscará recuperar la transparencia en la empresa estatal y mantener una mayor apertura hacia la prensa, tras las críticas que generó la gestión de su antecesor, Eddie Jara, por el hermetismo en la comunicación institucional.

Wilka señaló que analizará en las próximas semanas si realiza cambios en los cargos directivos de la petrolera pública, aunque aclaró que primero se enfocará en resolver la situación del proyecto del tren de molienda de caña de azúcar en Mauricio José Troche, que actualmente genera movilizaciones de cañicultores.

“Me voy a tomar esta semana y parte de la otra para analizar si amerita o no realizar cambios de mandos directivos o rotaciones”, afirmó.

El titular de Petropar recordó que el actual equipo de la empresa fue conformado desde el inicio del Gobierno de Santiago Peña y aseguró que está integrado por profesionales con experiencia en el sector.

Promesa de mayor apertura a la prensa

Durante una entrevista con ABC, Wilka también respondió a las críticas sobre la falta de acceso a la información durante la administración anterior, cuando periodistas denunciaban dificultades para obtener declaraciones de autoridades y gerentes de la institución.

En ese sentido, afirmó que su gestión mantendrá las puertas abiertas a consultas de los medios y que él mismo asumirá el rol de vocero principal de la empresa.

“Voy a ser el vocero oficial de la empresa como presidente. En caso de que no pueda atender, voy a derivar a alguno de los gerentes”, explicó.

Añadió que Petropar está dispuesta a brindar información y aclarar cualquier consulta sobre la gestión de la estatal. “La empresa está abierta a cualquier consulta, a aclarar lo que haya que aclarar, a mostrar y a enseñar con mucho gusto”, sostuvo.

No obstante, también pidió que las publicaciones reflejen de manera objetiva las respuestas de la institución, incluso cuando existan diferencias de interpretación.

“Nosotros reclamamos que las notas también sean objetivas y transmitan lo que se está contestando”, expresó.

Wilka insistió en que la actual administración no tiene nada que ocultar y que su intención es que la ciudadanía conozca el trabajo que realiza la empresa pública.

“No tenemos nada que esconder, al contrario, queremos que la gente nos escuche y nos lea”, concluyó.