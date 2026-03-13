Empresa privada obligaba a vecinos a pagar por empedrado sin permiso municipal, denuncian en MRA

Vecinos y vecinas del barrio Universo de Mariano Roque Alonso (MRA) denunciaron ante este diario y ante la Municipalidad de MRA, dirigida por la intendenta Carolina Aranda, que una empresa privada intentó forzar una obra no consentida por todos los vecinos afectados. Se trata de un servicio que habitualmente la Municipalidad realiza a costo cero para los contribuyentes.

La empresa señalada es “Yasy Construcciones”, propiedad de Oscar Díaz, quien habría iniciado trabajos sin contar con la autorización municipal correspondiente y sin tener el visto bueno de los frentistas a los que pretendía hacer pagar por la obra.

El “modus operandi”, según la denuncia

Según la denuncia ciudadana, la empresa llega a los barrios y hace firmar a los vecinos una nota de supuesto consentimiento dirigida a la Intendencia. En este documento, se expresa que los residentes aceptan los servicios de la constructora y que la obra tendrá “costo cero” para la Municipalidad, recayendo la carga financiera totalmente sobre los vecinos.

Los denunciantes, sin embargo, aseguraron que la iniciativa no surge de la comunidad, sino de la propia empresa, que al parecer utiliza un mecanismo de persuasión cuestionable: informan a cada vecino que “solo falta su firma” para completar el acuerdo, forzándolo a aceptar el compromiso bajo la presión de que el resto de la cuadra tendrá el beneficio y el que se opone, no.

“No nos oponemos al progreso. Pero por qué yo tengo que pagar por una obra pública, mientras que en otros barrios, la Municipalidad la hace gratis. Nos pareció muy raro el proceder de este señor”, afirmó uno de los vecinos, en conversación con ABC.

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La versión municipal: obras sin autorización

El director de Obras de la Municipalidad de MRA, Lucas Maldonado, confirmó a este diario que la institución ya intervino ante estas irregularidades, denunciadas también a través de un concejal.

Según Maldonado, se corroboró que la empresa en cuestión llegó a empezar las obras sin ningún tipo de autorización mínima, utilizando la nota firmada por los vecinos solo como una “excusa” para empezar a cobrar.

“Se presentan, reúnen a unos cuantos vecinos, uno le paga y ya empiezan sin que los otros estén de acuerdo”, explicó el director, calificando este proceder como una forma de forzar a los frentistas. Maldonado advirtió que las calles son de dominio municipal y nadie puede construir en ellas sin permiso previo.

Además, reconoció que estas obras privadas generan desigualdad, ya que la Municipalidad realiza empedrados de forma gratuita para los vecinos que cumplen con sus impuestos.

Debido a estas irregularidades, la Dirección de Obras notificó el paro inmediato de las construcciones y el caso fue derivado a la asesoría jurídica y al Juzgado de Faltas para su investigación, de acuerdo con lo informado.

La defensa de la constructora

ABC también conversó con Oscar Díaz, responsable de Yasy Construcciones, quien defendió su gestión alegando que su empresa tiene más de 30 años en el mercado y que actúa ante la inacción municipal. “Los vecinos se cansan de pedir, forman comisiones y no consiguen; entonces recurren a la empresa privada”, afirmó Díaz.

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Díaz negó que se impongan las obras y aseguró que cuenta con la conformidad de la gran mayoría de los propietarios y que los precios están dentro del rango de mercado. No obstante, admitió que inician los trabajos antes de obtener el permiso oficial, con el argumento de que “como los vecinos necesitan el trabajo, ya se inicia antes”, mientras el expediente se procesa en la Municipalidad.

Costos y contratos bajo la lupa

Los documentos a los que tuvo acceso ABC revelan que la empresa establece un precio de 89.900 guaraníes por metro cuadrado de empedrado, más 39.000 guaraníes por metro lineal de cordón. Un modelo de contrato de la firma muestra montos que pueden alcanzar los 12.000.000 guaraníes al contado por frentista, con opciones de financiación en cuotas.

Desde la Municipalidad, Maldonado instó a los ciudadanos y ciudadanas que no paguen a empresas desconocidas por obras en el espacio público y que deben comunicar cualquier ofrecimiento similar para verificar si cuentan con el aval técnico y legal del municipio.