Inicio de clases, con riesgo de derrumbe: seis aulas clausuradas y sin fecha de reparación en Mariano Roque Alonso

Este lunes arrancan las clases en el sector público y subvencionado, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Más de un millón y medio de estudiantes estarían dando inicio hoy al año lectivo, según estimaciones oficiales.

Sin embargo, en la Escuela Defensores del Chaco de Mariano Roque Alonso, la comunidad educativa enfrenta serias dificultades de infraestructura. Un pabellón completo permanece clausurado desde el 5 de noviembre del año pasado debido al peligro de derrumbe, tras el desprendimiento de parte del techo.

De acuerdo con técnicos que inspeccionaron el edificio, la estructura general requiere una reparación integral.

Lea más: Inician las clases 1.467.803 estudiantes, en escuelas públicas en ruinas y sin muebles

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reclamo sin respuesta y obras sin fecha

La encargada de despacho de la institución, Patricia Martínez, señaló que desde el 2023 vienen insistiendo ante la Municipalidad local para que se ejecuten las obras necesarias. Si bien la Comuna se comprometió a llevar adelante la restauración, hasta el momento no estableció una fecha de inicio de los trabajos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, incluso solicitaron que las reparaciones se ejecuten mediante una licitación por la vía de la excepción, con el objetivo de agilizar el proceso.

En total, seis aulas se encuentran afectadas por la clausura del pabellón, lo que obliga a la institución a reorganizar el uso de los espacios disponibles.

Plan de contingencia para 266 alumnos

Ante esta situación, la dirección implementará un plan de contingencia para garantizar el desarrollo de las clases a unos 266 estudiantes.

“Este año lo que tuvimos que hacer es elaborar un plan de contingencia, vamos a reubicar los alumnos porque los niños deben estar en las escuelas. Es un desafío y compromiso para todos los miembros de la comunidad educativa mantenerle a los niños dentro de la institución, tratando de brindarle las condiciones mínimos”, dijo.

Lea más: Inicio de clases 2026: Policía activa operativo que se extenderá todo el año lectivo

El plan contempla la reubicación de los alumnos en otros sectores del predio y el reacondicionamiento de espacios disponibles, mientras aguardan una respuesta concreta de las autoridades municipales.