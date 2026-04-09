PLRA define candidato de consenso a la intendencia en Pilar y presenta tres listas para concejales

El anuncio fue realizado por dirigentes nacionales y departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ñeembucú durante una conferencia de prensa desarrollada en el local partidario de la ciudad de Pilar.

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En la ocasión, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) informó que, tras un acuerdo entre los diferentes sectores internos, se resolvió consensuar la candidatura del ingeniero Luis Riveros para la jefatura comunal.

Aguilera explicó que este entendimiento responde a la necesidad de fortalecer la unidad partidaria de cara a los comicios. Asimismo, mencionó que el senador Ever Villalba lidera a nivel nacional la propuesta como candidato a presidente del Directorio del PLRA por la Lista 9.

En el plano local, detalló que se conformó una alianza política integrada por el PLRA junto al Partido Encuentro Nacional, el Partido Revolucionario Febrerista y Cruzada Nacional, entre otros sectores, con el objetivo de consolidar una alternativa opositora en Pilar.

No obstante, indicó que en la ciudad se presentan tres listas de concejales correspondientes a los movimientos internos Frente Radical, Nuevo Liberalismo y Diálogo Azul.

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Sin “Yo Creo”

Por otra parte, el legislador señaló que el partido político “Yo Creo” no forma parte de la alianza en esta etapa, debido a que inicialmente sus dirigentes manifestaron no contar con referentes en la zona al momento de la conformación del bloque. Sin embargo, posteriormente habrían identificado a un posible candidato a la Intendencia.

Pese a ello, aseguró que se buscará abrir canales de diálogo con dicho sector político, con miras a alcanzar un eventual acuerdo que permita llegar unidos en la recta final de la contienda electoral.