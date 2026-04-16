Itaipú: técnicos coreanos realizan mantenimiento de buses eléctricos y capacitación profesional

En el marco del proyecto Centro TASK Paraguay de Autopartes y del Plan Piloto de Movilidad Eléctrica Sostenible, técnicos de Corea del Sur realizan el mantenimiento de los cinco buses eléctricos donados por el mencionado país asiático. Los trabajos, que se extenderán por tres semanas, incluyen la capacitación del personal de Itaipú en el cuidado y reparación de los vehículos.

Las labores están encabezadas por los especialistas Kong Hee Woon y Kim Sung Won, de KGM Commercial (KGMC) y Tw Enersys respectivamente, empresas fabricantes de los autobuses. Los profesionales cuentan con el acompañamiento y asistencia de especialistas de la Binacional y del Parque Tecnológico Itaipu- Paraguay (PTI-PY), indicaron desde la entidad.

Los trabajos no se limitan únicamente a la revisión mecánica, sino que incluyen un fuerte componente de capacitación del personal de Itaipú y del Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay (PTI-PY). Durante los próximos días, los profesionales locales recibirán instrucción directa en el cuidado y la reparación de estas unidades de tecnología avanzada, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa de transporte ecológico en territorio nacional.

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Intervención técnica en sistemas de baterías de 800V

Uno de los puntos más críticos de la jornada técnica es el desmontaje y verificación de los packs de baterías. Según el reporte técnico, cada unidad cuenta con cuatro packs: dos instalados en el techo del bus y otros dos en la sección inferior. Este sistema suministra una tensión de 800 V al motor eléctrico y posee una capacidad energética de 87 kWh, lo que requiere una manipulación de alta precisión.

El proceso detallado consiste en la revisión de los 15 módulos que integran cada pack, compuestos a su vez por un conjunto de celdas. Una vez finalizada la verificación, los técnicos procederán a la reinstalación de los sistemas y a la actualización del software operativo de cada vehículo. Finalmente, se implementará un sistema de monitoreo y control remoto que permitirá supervisar el rendimiento de los cinco buses en tiempo real.

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Para el ingeniero Jens Krauch, de la Asesoría de Movilidad Eléctrica de la Binacional, los resultados obtenidos hasta ahora con estas unidades en Hernandarias y alrededores son alentadores. El profesional destacó que la experiencia acumulada demuestra que es técnicamente posible proyectar una implementación a gran escala de este tipo de transporte en el futuro, aprovechando la excedente energía hidroeléctrica del país.

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Actualmente, el despliegue de estas unidades de movilidad sostenible se distribuye para maximizar su uso de la siguiente manera: tres buses prestan servicio en la Municipalidad de Hernandarias, uno está asignado exclusivamente al traslado de visitantes dentro del complejo de Itaipú, y la quinta unidad opera en el predio del PTI-PY. Este esquema, operativo desde el año 2025, busca consolidar al Paraguay como un referente regional en el uso de energías limpias aplicadas al transporte público.