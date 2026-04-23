ANDE sigue promediando consumo: tiene solo 400 lectores para 1.800.000 clientes

La lluvia o un simple descuido humano pueden disparar el monto de su factura de luz. En una entrevista con radio Monumental, el jefe de la División Comercial de la ANDE, Ever Colmán, admitió que detectaron casos en los que los funcionarios no realizaron la lectura presencial de los medidores de marzo último. La omisión derivó en facturas con montos artificialmente bajos que luego, en abril, se convirtieron en “facturazos” al sumarse el consumo no registrado anteriormente.

La situación se agrava debido a la escasa cantidad de lectores que debe atender la enorme demanda del país. Actualmente, la ANDE cuenta con apenas 400 funcionarios para realizar la lectura manual de 1.800.000 medidores. En promedio, cada trabajador debe verificar mensualmente unos 4.500 suministros, que recorren las calles con un salario mínimo y sin percibir viáticos.

Cuando un lector no llega a un domicilio por inclemencias climáticas u otros factores, el departamento de facturación aplica un consumo estimado. El problema surge cuando este promedio es menor a lo que el cliente realmente utilizó: la diferencia no desaparece, sino que se carga de forma íntegra en la siguiente boleta, generando la percepción de una subida arbitraria de tarifas.

La tecnología, todavía una promesa

A pesar de las quejas constantes por la precariedad del sistema, la transición hacia la eficiencia digital sigue siendo lenta. De los 1.800.000 usuarios, solo 60.000 cuentan con medidores inteligentes que permiten la lectura a distancia. El resto sigue dependiendo del pulso y la vista del funcionario que debe abrir el medidor casa por casa.

Desde la institución indicaron que hay una licitación en curso para adquirir más equipos de medición remota, argumentando que la tecnología es la única forma de suplir las vacancias que dejan los funcionarios que se van jubilando, ya que la estatal no está contratando reemplazantes para estas tareas operativas.

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“Yo facturo mi luz”

Ante la desconfianza ciudadana por los montos facturados, la ANDE recordó que está vigente el sistema “Yo facturo mi luz”. A través de la aplicación móvil “Mi ANDE”, el propio cliente puede ingresar la cifra que marca su medidor en fechas específicas.

Esta herramienta permite que el sistema realice un cálculo inmediato y asegure que la facturación se ajuste a lo que el usuario está viendo en su equipo, intentando así evitar las sorpresas que llegan con los cierres de ciclo, que ocurren de forma escalonada entre el 1 y el 30 de cada mes.