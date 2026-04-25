Atome confirma inversión de US$ 665 millones para planta de fertilizantes en Villeta

Atome PLC anunció ayer el cierre de la decisión de inversión para su complejo industrial en Villeta, el cual tendrá una capacidad de producción de 260.000 toneladas anuales de nitrato de calcio y amonio (CAN). La construcción de la planta está programada para iniciar tras la aprobación de los accionistas en mayo de 2026, con una previsión de inicio de producción a pleno rendimiento para octubre de 2029.

La planta operará exclusivamente con energía hidroeléctrica 100% renovable, lo que permitirá generar insumos agrícolas sin dependencia de combustibles fósiles. Según los datos técnicos del proyecto, la instalación evitará la emisión de 500.000 toneladas de CO2 equivalente por año, sumando un total de 12,5 millones de toneladas durante su vida útil.

El financiamiento del proyecto se compone de US$ 420 millones en deuda y US$ 245 millones en capital. La gestión de la deuda está coordinada por IDB Invest junto con la Corporación Financiera Internacional (CFI), con la participación del Banco Europeo de Inversiones, el FMO (Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial) y el Fondo Verde para el Clima.

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La inversión de capital es liderada por Hy24, gestor de activos especializado en hidrógeno bajo en carbono, en conjunto con instituciones como KfW DEG, el Fondo de Desarrollo del Gobierno Danés (IFDK) y el banco paraguayo Sudameris.

Olivier Mussat, director general de Atome, señaló que el hito “demuestra que los proyectos ecológicos a escala industrial pueden financiarse íntegramente por sus propios méritos comerciales”.

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Acuerdos comerciales y ejecución técnica

La totalidad de la producción de la planta de Villeta ya cuenta con un comprador asegurado a través de un acuerdo vinculante de 10 años firmado con la empresa noruega Yara International ASA. En el ámbito técnico, la firma suiza Casale S.A. actuará como socio tecnológico y contratista de ingeniería, suministro y construcción (EPC).

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El proyecto busca fortalecer la seguridad alimentaria en la región del Mercosur, que actualmente representa el mayor mercado importador de fertilizantes del mundo. Conor McEnroy, presidente de Sudameris Bank, declaró que esta operación “confirma que Paraguay es un lugar ideal para procesos industriales avanzados en la fabricación de insumos para actividades económicas sostenibles”, de acuerdo al reporte de prensa que dio a conocer Atome.