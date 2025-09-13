Atome acuerda vender toda su producción a empresa noruega

El contrato firmado por Atome PLC, con un plazo mínimo de 10 años y opción de extensión, asegura la compra comprometida de 260.000 toneladas anuales de fertilizantes bajo en carbono, producido con energía 100% renovable.

El acuerdo marca el último paso comercial previo al cierre del financiamiento del proyecto, valorado en US$ 630 millones, cuya construcción se iniciará en el cuarto trimestre de 2025, según informó la empresa procesadora de hidrógeno verde.

Yara, con sede en Oslo, es líder mundial en nutrición de cultivos y fertilizantes y utilizará su extensa red de distribución en Sudamérica para posicionar el producto de Atome.

Con esta alianza, ambas compañías apuntan a responder a la creciente demanda global de soluciones agrícolas sostenibles, en particular en el Mercosur, una de las principales regiones exportadoras de alimentos del mundo.

“Este acuerdo, único en su tipo y el más grande del mundo en el suministro de fertilizantes bajos en carbono, refleja la solidez de nuestra propuesta y la demanda global por soluciones sostenibles en la agricultura”, afirmó Olivier Mussat, director ejecutivo de Atome.

Villeta será el primer proyecto industrial de fertilizantes bajos en carbono en la región, produciendo Nitrato de Amonio Calcáreo (CAN) a partir de amoníaco verde, generado con energía hidroeléctrica. Además de reducir emisiones, el proyecto busca disminuir la dependencia regional de fertilizantes importados, en su mayoría provenientes de Rusia y China.

De acuerdo con la ONU, la producción de fertilizantes es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que las industrias naviera y de aviación juntas, destaca la compañía.

Atome sostiene que su fertilizante CAN limpio contribuirá a descarbonizar la cadena de valor alimentaria desde la raíz.