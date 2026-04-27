MIC: Riquelme dice que inversores extranjeros solo deben pagar tres impuestos

Durante una entrevista en el podcast argentino “La Fábrica”, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, aseguró que en Paraguay “el Gobierno es amigo del empresario”, al igual que en nuestro país “el Gobierno se pone contento cuando el empresario gana plata”.

“Quiere decir que va a seguir invirtiendo, tenemos una filosofía muy abierta y muy libre. En Paraguay el empresario es libre de hacer lo que quiere con su dinero, libre de hacer lo que quiere con su inversión”, precisó.

Asimismo, citó que cuando se da el “aterrizaje” de un inversionista extranjero, solamente hay tres impuestos con los que debe cumplir:

10% de impuesto a la renta

10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

8% a los Dividendos

“Impuesto al cheque no tenemos; cheque creo que ya no se usa. A ingresos brutos tampoco. Hay una simpleza dentro de nuestro sistema impositivo para que sea amigable con el empresario, emprendedor”, citó.

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“Mercado pequeño”

De igual manera, Riquelme reconoció que en el territorio nacional existe un “mercado pequeño”, por lo que trabajar junto a Argentina o Brasil es necesario para complementarse y también formar parte de la cadena productiva.

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En lo que refiere al régimen de maquila, reiteró que este es netamente para los exportadores y no así para la producción que permanece en el mercado local.

“Tiene un impuesto único del 1% sobre la facturación de la empresa. Para nosotros eso es importante porque Paraguay tiene que ser una máquina de creación de empleos. ¿Por qué? Porque 100.000 personas entran al año a la población económicamente activa. Todos los paraguayos entendemos que la mejora de la calidad de vida se da únicamente a través del sacrificio“, declaró.

El alto funcionario del Gobierno también comentó que supuestamente el año pasado hubo 47.000 solicitudes de residencia y de este número, 20% corresponderían a argentinos.

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