MIC defiende a Petropar por suba de precios ante críticas del sector privado

El sector privado considera insuficiente la suba aplicada por Petróleos Paraguayos (Petropar) a sus combustibles e incluso advierte que podría tener un impacto hasta de quiebra en su gremio.

La empresa estatal incrementó desde este lunes G. 450 por litro en todos sus productos, mientras que emblemas particulares ajustaron entre G. 750 y 1.500 desde la semana pasada.

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que Petropar “aguantó hasta donde pudo” la crisis por la provisión de crudo a causa de la guerra en Medio Oriente.

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Aumento es reflejo de crisis en Medio Oriente

Resaltó que la estatal tiene en el centro de sus decisiones el bolsillo ciudadano, aunque como cualquier empresa debe priorizar su flujo de ingresos y egresos.

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“Hoy se ve reflejado en la crisis del Medio Oriente el precio del combustible. Fue mucho menos que lo que fue la suba del sector privado. Fue insostenible y hoy lo vemos reflejado en las estaciones de servicio”, sostuvo.

Responsabilidad sobre la fijación de precios

Con relación al reclamo de emblemas privados, Riquelme aclaró que Petropar es independiente en la fijación de precios de sus productos y desligó responsabilidad directa del MIC.

“Vamos a ir viendo cómo se desarrolla lo que está pasando en Medio Oriente, es una noticia en desarrollo. Petropar es el que toma decisiones de precio de combustible, nosotros como MIC somos el ente que hace las políticas públicas en tema combustible, pero es Petropar el que debe cuidar lo que es compra de materia prima y la venta del producto terminado”, mencionó.

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A la vez, resaltó que el MIC solamente intervendrá para evitar que la petrolera estatal caiga en una crisis financiera profunda. “No vamos a dejar que Petropar quiebre. Si Petropar sigue con sus cuentas sanas, seguramente los otros van a buscar la sanidad de las cuentas a través de la compra eficiente para poder vender”, expresó.

Riquelme enfatizó que se mantiene un diálogo permanente con los privados y que este deberá continuar para alcanzar consensos que beneficien al sector y a los consumidores.

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Implementación del acuerdo Mercosur-UE

El titular del MIC indicó, además, que desde el 1 de mayo se implementa el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) tras la ratificación de los países miembros.

Precisó que la reducción de aranceles se realizará de manera gradual durante 15 años, lo que podría impactar en distintos sectores económicos del país.