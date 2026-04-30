Sube el gas: este será el aumento por kilo y por litro

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) se incrementará desde este lunes, según adelantó el presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (Capagas), Gustavo Lucero, quien atribuyó la medida a una combinación de factores internacionales, logísticos y estacionales.

“A partir de la próxima semana, los precios del gas van a subir”, informó Lucero, al tiempo de señalar que, aunque los valores se mantuvieron estables desde febrero o marzo de 2025, el actual contexto presenta nuevos desafíos para el sector.

El titular de Capagas explicó que, con la llegada de los meses más fríos, históricamente aumenta la demanda de GLP, hecho que presiona al alza los precios. A esto se suma el encarecimiento de los “premios internacionales del propano y el butano”, así como un incremento cercano al 22% en los costos logísticos terrestres.

“Estamos evaluando nuestra estructura de costo, tanto en Copetrol como en Sugas; el incremento estará en alrededor de 500 guaraníes por kilo y de 300 guaraníes por litro”, precisó.

El ajuste impactará directamente en el gas de uso doméstico. Actualmente, la garrafa de 10 kilos cuesta alrededor de G. 105.000, aunque el precio puede variar según la fraccionadora y la distancia. Con el aumento estimado de G. 500 por kilo, este envase registraría una suba aproximada de G. 5.000, mientras que la garrafa de 13 kilos aumentaría cerca de G. 6.500.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Baja el dólar, pero no el gas: ¿Por qué los precios siguen altos?

Volatilidad del mercado energético internacional

Lucero recordó que, pese a la alta volatilidad del mercado energético internacional, los precios del GLP en Paraguay se mantuvieron relativamente estables en los últimos meses. “Esto responde a factores económicos regionales, principalmente vinculados al único proveedor que es Argentina, y también a la alta oferta que había desde Estados Unidos”, indicó.

En ese sentido, mencionó que Bolivia dejó de abastecer al país el año pasado, lo que consolidó a Argentina como el principal y único proveedor actual. Sin embargo, advirtió que los precios internacionales continúan en alza.

“Pese a que el conflicto bélico (en Medio Oriente) haya cesado, los precios internacionales, tanto para el butano como el propano, siguen presionando. Realmente ya la situación se está resultando insostenible”, dijo.

El dirigente agregó que el aumento de los costos del transporte también impacta directamente en el precio final del producto. “Hay que sumar que los precios para los fletes internacionales también treparon un 22% como consecuencia de la suba del diésel”, explicó.

Lea más: Suba del gas: ¿por qué algunas fraccionadoras aumentaron sus precios?

Precio del gas: aumento será gradual

Ante este escenario, señaló que las empresas del sector buscan aplicar ajustes de manera gradual para evitar un impacto brusco en los consumidores. “No queremos afectar tanto, entonces la única manera de hacerlo es en forma gradual”, afirmó.

Lucero consideró además que el incremento afectará a todas las empresas por igual. “Yo creo que sí, porque hay que partir de la base que nuestro único proveedor es Argentina, y el que pone la pauta en premios y en precios es Argentina. Sumado a esto los precios del flete, todas las empresas estarían evaluando su estructura de costo”, indicó, al estimar que “es casi un hecho que la semana que viene la gente empiece a remarcar”.

Lea más: ¿Se viene la cuarta ola de subas de los combustibles?: “Ahora se trata de no perder”

Finalmente, advirtió que la prioridad del sector es garantizar el abastecimiento durante el invierno, aunque reconoció incertidumbre en los contratos futuros. “Lo más importante es que tenemos que asegurar el abastecimiento y que el producto no falte en invierno. Hoy en día eso estamos buscando”, afirmó.

En ese contexto, reveló que los acuerdos actuales solo cubren el corto plazo. “Solamente tenemos cerrado contratos hasta mayo. A partir de junio, julio y agosto aún no hemos cerrado. Yo sé que ninguna empresa todavía cerró para los periodos invernales”, concluyó.

Se recomienda a los consumidores estar atentos a los precios de sus proveedores, dado que, según el esquema de libre mercado, cada empresa determinará el momento exacto de la aplicación de sus nuevos valores según su stock remanente.